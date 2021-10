Επικό τρολάρισμα του Έλον Μασκ στον φτωχότερο Τζεφ Μπέζος

Με ένα επικό τρολάρισμα γιόρτασε ο Έλον Μασκ το γεγονός ότι πλέον είναι πιο πλούσιος από τον Τζεφ Μπέζος.

Η προσωπική περιουσία του Έλον Μασκ φθάνει πλέον τα 222 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg, με τον Τζέφ Μπέζος να έρχεται δεύτερος με περιουσία… μόλις 191,6 δισ. δολαρίων.

Και προφανώς ο Έλον Μασκ δεν μπόρεσε να… αντισταθεί στον πειρασμό να τρολάρει τον ιδρυτή της Amazon και μάλιστα σχολιάζοντας ποστ του Μπέζος στο Twitter.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl