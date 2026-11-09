Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη νύχτα: Άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα «πουκάμισα» – Ο «μεγιστάνας» ντελιβεράς και ο λαντζέρης με τα χρέη

Αποκαλύψεις για ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής έχουν προκαλέσει «σεισμό» στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε για περισσότερα από τρία χρόνια, επεκτείνοντας τη δράση της σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο. Η ζημιά που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η έκταση της υπόθεσης

Στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, πέραν των 18 ατόμων που έχουν ήδη συλληφθεί. Από αυτούς, οι 80 φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε διάφορες επιχειρήσεις.

Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ διενήργησε ελέγχους σε 917 εταιρείες. Από τους ελέγχους αυτούς, διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες δημιούργησαν μια τεράστια «τρύπα» στα κρατικά ταμεία, ύψους περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και φόρους προς την ΑΑΔΕ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε πως έχουν ήδη γίνει συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η μέθοδος του «εταιρικού καρουζέλ»

Το κύκλωμα εφάρμοζε τη μέθοδο του «εταιρικού καρουζέλ», με γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, να αλλάζουν συνεχώς ΑΦΜ. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μίσθωναν ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που οι ίδιοι ήλεγχαν.

Στη συνέχεια, προχωρούσαν σε διαδοχικές υπεκμισθώσεις, δημιουργώντας εφήμερες εταιρείες-κελύφη. Σε αυτές τις εταιρείες, τοποθετούσαν στη διαχείριση «αχυρανθρώπους». Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, προκειμένου να αποφεύγουν το «λουκέτο» κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Οι «μπροστινοί» της οργάνωσης

Χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων ή ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες με τεράστιες οφειλές. Επιχειρηματίες φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως «μπροστινούς» πρόσωπα που εργάζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις ίδιες τους τις επιχειρήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες διατηρούσαν τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας των καταστημάτων και της διακίνησης των χρημάτων, ενώ οι «αχυράνθρωποι» αναλάμβαναν τις ευθύνες των οφειλών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr