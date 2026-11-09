Σε τελική ευθεία μπαίνει η έναρξη της διαδικασίας για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο. Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το φετινό ποσό είναι αυξημένο κατά 30% και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να καταθέσουν την αίτησή τους.

Η έναρξη της διαδικασίας και τα ποσά

Η πλατφόρμα myΘέρμανση ανοίγει για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027. Η διαδικασία αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, με την ενίσχυση να υπολογίζεται ότι θα καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Η φετινή οικονομική στήριξη παρουσιάζει σημαντική αύξηση, καθώς είναι κατά 30% υψηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος ανέρχεται στα 1.560 ευρώ. Αυτό το μέγιστο ποσό προβλέπεται για κατοίκους περιοχών που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και, ως εκ τούτου, έχουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη καταβολή, η οποία αποτελεί προκαταβολή, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Πώς καθορίζεται το ποσό

Το ποσό που θα εισπράξει κάθε δικαιούχος από το επίδομα θέρμανσης δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της κατοικίας, η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος, οι επικρατούσες κλιματικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών που έχει το νοικοκυριό.

Η επιδότηση για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυξημένη κατά 30% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Τα ποσά αναφοράς διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που επιλέγει κάθε νοικοκυριό. Επιπλέον, για περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης λόγω ψύχους, προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις στα βασικά ποσά. Στα παραπάνω ποσά προστίθεται επίσης προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενισχύοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά με παιδιά.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, διασφαλίζοντας την ταχύτητα και την ευκολία της διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ψηφιακή πύλη myAADE και να μεταβούν στην ενότητα «Εφαρμογές». Εκεί, θα βρουν και θα επιλέξουν την ειδική εφαρμογή «myΘέρμανση» για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης, είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιείται, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και την επιφάνειά του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, οι αιτούντες οφείλουν να προσδιορίσουν αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Στην περίπτωση που η κατοικία δεν είναι ιδιόκτητη, δηλαδή είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων. Συγκεκριμένα, πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κατοικίας ή του προσώπου που την παραχωρεί. Τέλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πληρωμής του επιδόματος, ορίζεται η ύπαρξη ενός δηλωμένου και έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο σύστημα myAADE, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr