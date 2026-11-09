Η προσπάθεια των εφήβων και ο ρόλος των εξωτερικών παραγόντων

Οι έφηβοι συχνά καταβάλλουν προσπάθειες για να ολοκληρώσουν τα βήματα που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων τους, ωστόσο αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενα εμπόδια. Αυτή η διαδικασία μπορεί να τους οδηγήσει σε μια αίσθηση ότι δεν καταφέρνουν τίποτα, παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους. Ένας γονέας περιγράφει την καθημερινότητα ενός τέτοιου εφήβου, αναδεικνύοντας τη λογική και το συναισθηματικό του βάθος.

Οι προκλήσεις στην εφηβική ηλικία

Η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από μια συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη στόχων, συχνά ένα βήμα τη φορά. Παρόλα αυτά, πολλοί έφηβοι σκοντάφτουν ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν την αίσθηση ότι οι προσπάθειές τους δεν αποδίδουν. Αυτή η επαναλαμβανόμενη αποτυχία μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα ματαιότητας, παρά την επιμονή τους.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, οι έφηβοι προσπαθούν απεγνωσμένα να κατακτήσουν βραχυπρόθεσμους, αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγεί σε κατάρρευση, από την οποία προσπαθούν να σηκωθούν, μόνο για να ξανακαταρρεύσουν. Αυτή η κυκλική πορεία αποτελεί μια κοινή πρόκληση για πολλούς νέους που βρίσκονται σε αυτή τη φάση της ζωής τους.

Χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των εφήβων

Ένας έφηβος, όπως περιγράφεται, δεν ξεχωρίζει στην εμφάνιση από τους συνομηλίκους του, υιοθετώντας κοινά χαρακτηριστικά όπως τα μαύρα ρούχα, το ίδιο κούρεμα και τα ίδια sneakers. Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει επίσης το κόλλημα με το κινητό και ένα «τόσο όσο» διάβασμα, στοιχεία που αποτελούν μέρος της σύγχρονης εφηβικής κουλτούρας. Η συμπεριφορά του περιγράφεται ως αβίαστη, αν και μπορεί να μοιάζει περισσότερο με φορεμένη μάσκα παρά με αυθεντική ανθρώπινη έκφραση.

Παρά την εξωτερική του εμφάνιση, ο έφηβος αυτός εκπλήσσει με την «απίστευτη λογική» του και το «απύθμενο συναισθηματικό βάθος» που κρύβει μέσα του. Οι γονείς συχνά παρακολουθούν τους εφήβους τους από μια σχετική απόσταση, καθώς οι ίδιοι οι νέοι τείνουν να κρατούν αποστάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η έννοια της προσπάθειας και η «διαδικασία»

Αρχικά, μπορεί να δημιουργηθεί η σκέψη ότι η φράση κλειδί στην προσπάθεια των εφήβων είναι το «κατά τη γνώμη του», υπονοώντας ότι ίσως νομίζουν ότι κάνουν πολλά χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές θυσίες που απαιτούνται. Αυτό μπορεί να αφορά τομείς όπως οι σπουδές, ο πρωταθλητισμός ή ο έρωτας. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα αν το δικαίωμα στο όνειρο απαιτεί κόπο ή απλά εσωτερική ελευθερία και υποστήριξη, και αν η υποστήριξη ενός γονιού είναι επαρκής.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται η συμβουλή «Trust the process» (εμπιστεύσου τη διαδικασία), μια έκφραση που προέρχεται από το μάθημα της κάμπιας που γίνεται πεταλούδα. Η κάμπια θα γίνει πεταλούδα, οπότε η διαδικασία πρέπει να εμπιστευτεί. Ωστόσο, η διαδικασία της κάμπιας είναι προγραμματισμένη και ελάχιστα επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, σε αντίθεση με την περίπτωση ενός εφήβου.

Ο καθοριστικός ρόλος των εξωγενών παραγόντων

Στην περίπτωση των εφήβων, οι εξωγενείς παράγοντες διαδραματίζουν έναν τεράστιο ρόλο στην πορεία τους προς την επίτευξη των στόχων. Η επίδραση του περιβάλλοντος και των αντιδράσεων που λαμβάνουν είναι καθοριστική. Όταν σε κάθε στραβοπάτημα η απάντηση είναι «Εσύ φταις», αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή τους.

Η ανάλυση κάθε δυσκολίας ή «λακκούβας» που εμφανίζεται μπροστά στον έφηβο συχνά καταλήγει σε συμπεράσματα όπως «πρέπει να ξανασηκωθείς», «έπρεπε να το έχεις δει» ή «έπρεπε να πας από γύρω». Αυτές οι απαντήσεις, αν και μπορεί να δίνονται με καλή πρόθεση, υπογραμμίζουν την ανάγκη για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εξωτερικές πιέσεις και οι επικριτικές παρατηρήσεις επηρεάζουν την ικανότητα των εφήβων να διαχειριστούν τις αποτυχίες και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis