Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, όταν ένας αλλοδαπός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ενημέρωσε ότι από μια βαλίτσα αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, κατά τον έλεγχο του αντικειμένου, εντόπισαν στο εσωτερικό του ανθρώπινη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Τα πρώτα στοιχεία και η αναμονή των αποτελεσμάτων

Οι αρχές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στο μυστήριο. Παράλληλα, θα γίνει λήψη δείγματος DNA, μια κίνηση ζωτικής σημασίας για την ταυτοποίηση της γυναίκας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητηθεί από κανέναν.

Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση, πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών, με μικρόσωμη σωματοδομή. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού. Από την πρώτη εξέταση, πάντως, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της.

Οι έρευνες των αρχών και η συλλογή στοιχείων

Οι αστυνομικοί διενεργούν εντατικές έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που μπορούν να συμβάλουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Παράλληλα, «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αναζητώντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Στόχος είναι ο εντοπισμός οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη του προσώπου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Ενδεχομένως να γίνει και κάποια αναζήτηση στη βάση δεδομένων για γυναίκες αφρικανικής καταγωγής που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένες το τελευταίο διάστημα. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές να οδηγηθούν στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας.

Τα σενάρια που εξετάζονται από την αστυνομία

Οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά τις συνθήκες θανάτου και την εγκατάλειψη της σορού. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ακόμη και ο θάνατος από ασφυξία, παρά την απουσία εμφανών τραυμάτων κατά την πρώτη εξέταση.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα η γυναίκα να ήταν χρήστρια ναρκωτικών ουσιών και να έχασε τη ζωή της υπό άλλες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιο άλλο πρόσωπο θα μπορούσε να τοποθέτησε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και να την εγκατέλειψε στην οδό Αλκαμένους.

Με πληροφορίες από: enikos.gr, ieidiseis.gr