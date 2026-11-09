Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες: Πότε έρχεται βελτίωση

Με άστατο καιρό, που περιλαμβάνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και αυξημένες νεφώσεις, ξεκινά η εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα αναμένονται στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες

Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η ημέρα με τις πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτές τις περιοχές, δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών καταιγίδων. Παράλληλα, κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, θα παρατηρηθούν συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και ομίχλες.

Η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά, από τις πρωινές ώρες, θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Βροχές αναμένονται στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε νησιωτικές περιοχές του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Γεωγραφική κατανομή των φαινομένων και ομίχλες

Στα δυτικά τμήματα της χώρας, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, επηρεάζοντας την ορατότητα.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο, ωστόσο στη Βόρεια Ελλάδα θα παραμείνει σχετικά χαμηλή. Αυτή η διακύμανση σηματοδοτεί τις μεταβατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Οι επικρατούσες συνθήκες ανέμων

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 3 έως 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, διατηρώντας παρόμοια ένταση. Οι ναυτιλιακές συνθήκες θα επηρεαστούν από αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης των ανέμων.

Στο Ιόνιο, θα επικρατήσουν αρχικά νότιοι άνεμοι, με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα, οι άνεμοι εκεί θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 3 έως 4 μποφόρ. Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να φέρει πιο ήπιες συνθήκες στην περιοχή.

Συνέχιση της αστάθειας την Τρίτη

Ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί και την Τρίτη, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Αυτή η μετατόπιση των φαινομένων οφείλεται στο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικότερα, επηρεάζοντας διαφορετικές περιοχές.

Τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά, σηματοδοτώντας μια αργή υποχώρηση της κακοκαιρίας. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι των ανατολικών περιοχών θα πρέπει να αναμένουν βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη, αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ημέρα αυτή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, αφήνοντας πίσω τις βροχές και τις καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αυτή η αλλαγή θα φέρει πιο ευχάριστες συνθήκες, με τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος και ηλιόλουστος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki