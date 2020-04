Υπουργός ξέχασε ανοικτό το μικρόφωνο, έβρισε συνάδελφό του και έγινε χαμός

Μια στιγμή απροσεξίας ήταν αρκετή για τον υπουργό Υγείας της Ουαλίας, Βόγκαν Γκέδινγκ καθώς ένιωσε την ανάγκη να βρίσει τη συνάδελφό του εν μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά το μικρόφωνό του είχε παραμείνει ανοιχτό.



Το αποτέλεσμα ήταν να τον ακούσουν όλοι και το απόσπασμα να γίνει viral.



Συγκεκριμένα, ακούστηκε είτε να μιλάει σε κάποιον άλλον που ήταν μαζί του, είτε να μονολογεί: «Τι στο διάολο συμβαίνει με αυτή;» και να το επαναλαμβάνει εκνευρισμένος, αναφερόμενος στη συνάδελφό του, Τζένη Ραθμπόουν , η οποία συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη.



Η αντίδραση των υπολοίπων μόλις κατάλαβαν τι συνέβη ήταν «όλα τα λεφτά».

Reactions earlier after the Welsh health minister was caught swearing about a Labour colleague on Zoom and, er, left his mic on... pic.twitter.com/TKb2mIXWhV