5 φυτά εσωτερικού χώρου που ρουφούν τις τοξίνες και καθαρίζουν τον αέρα στο σπίτι

Γνωρίζατε ότι ο αέρας μέσα στο σπίτι μπορεί να είναι έως και πέντε φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό; Από τα καθαριστικά μέχρι τα έπιπλα, οι τοξίνες (όπως η φορμαλδεΰδη και το βενζόλιο) συσσωρεύονται στον χώρο μας. Η λύση, σύμφωνα με τη NASA, βρίσκεται στη φύση.

1. Σανσεβιέρια (Η γλώσσα της πεθεράς)

Είναι το απόλυτο φυτό για το υπνοδωμάτιο. Σε αντίθεση με τα περισσότερα φυτά, η Σανσεβιέρια παράγει οξυγόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ταυτόχρονα φιλτράρει το βενζόλιο, τη φορμαλδεΰδη και το ξυλόλιο από την ατμόσφαιρα. Είναι σχεδόν «αθάνατη», αφού αντέχει ακόμα και με ελάχιστο φως και πότισμα.

2. Σπαθίφυλλο (Peace Lily)

Ένα από τα πιο κομψά φυτά που λειτουργεί ως «σκούπα» για τους ρύπους. Το Σπαθίφυλλο μπορεί να μειώσει τα επίπεδα μούχλας στον αέρα έως και 78%, ενώ απορροφά αποτελεσματικά την αμμωνία και το τριχλωροαιθυλένιο.

Προσοχή: Είναι τοξικό για τα κατοικίδια, οπότε τοποθετήστε το σε ψηλό σημείο.

3. Χλωρόφυτο (Spider Plant)

Αν είστε αρχάριοι, αυτό είναι το φυτό σας. Το Χλωρόφυτο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του μονοξειδίου του άνθρακα και της φορμαλδεΰδης. Επιπλέον, είναι απόλυτα ασφαλές για γάτες και σκύλους.

4. Πόθος (Devil's Ivy)

Ένα πανέμορφο αναρριχώμενο φυτό που «καταπίνει» τις τοξίνες που απελευθερώνονται από τις μπογιές των τοίχων και τα βερνίκια των επίπλων. Αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και καθαρίζει τον αέρα σε χρόνο μηδέν.

5. Αλόη Βέρα

Εκτός από τις επουλωτικές ιδιότητες του τζελ της, η Αλόη λειτουργεί και ως «δείκτης» ποιότητας του αέρα. Όταν οι τοξίνες στον χώρο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα φύλλα της μπορεί να εμφανίσουν καφέ κηλίδες, ειδοποιώντας σας ότι ο αέρας χρειάζεται ανανέωση.

