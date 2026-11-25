Ο Αιμιλιανός Σταματάκης και η Κατερίνα Νικολοπούλου, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του θεάτρου και της τηλεόρασης, συμπληρώνουν φέτος πέντε χρόνια ευτυχίας. Οι δύο ηθοποιοί μόλις μετακόμισαν σε καινούργια κατοικία στη Νέα Σμύρνη και αυτό το διάστημα οργανώνουν τον νέο τους χώρο. Στόχος τους είναι το σπίτι να είναι έτοιμο και διακοσμημένο μέχρι τα Χριστούγεννα, ώστε να γιορτάσουν τις πρώτες τους γιορτές εκεί.

Παράλληλα με τις προσωπικές τους εξελίξεις, φέτος σηματοδοτείται και μια νέα επαγγελματική αρχή για το ζευγάρι, καθώς για πρώτη φορά στα πέντε χρόνια της σχέσης τους, ο Αιμιλιανός και η Κατερίνα συνυπάρχουν και τηλεοπτικά. Συμμετέχουν στην ίδια σειρά, κάτι που αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εκείνους.

Νέα αρχή στη Νέα Σμύρνη

Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τους προβολείς, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις μετακόμισαν και αυτό το διάστημα οργανώνουν το νέο τους σπίτι. Το ζευγάρι μετακόμισε σε νέα κατοικία στη Νέα Σμύρνη, την οποία απολαμβάνουν να διακοσμούν.

Η προσπάθειά τους επικεντρώνεται στο να είναι το σπίτι πλήρως έτοιμο και διαμορφωμένο, ώστε να υποδεχθούν τις γιορτές των Χριστουγέννων στον καινούργιο τους χώρο. Αυτή η μετακόμιση έρχεται να επισφραγίσει τα πέντε χρόνια ευτυχίας που συμπληρώνουν μαζί.

Η κοινή επαγγελματική τους πορεία

Για πρώτη φορά φέτος, στα πέντε χρόνια της σχέσης τους, ο Αιμιλιανός και η Κατερίνα συνυπάρχουν και επαγγελματικά, αφού συμμετέχουν στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα». Η σειρά αυτή βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο «Οδός έρωτος».

Ο 36χρονος Αιμιλιανός Σταματάκης επικεντρώνεται στις καλλιτεχνικές επιλογές του και κάθε φορά αποδεικνύει περίτρανα το ταλέντο του. Στο θέατρο, ο Αιμιλιανός Σταματάκης γνωρίζει για δεύτερη χρονιά την αποθέωση υποδυόμενος τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη στην παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, που ανεβαίνει στο θέατρο «Ηβη».

Προσωπική ζωή μακριά από τα φώτα

Αν και λόγω δουλειάς βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, τόσο ο Αιμιλιανός όσο και η Κατερίνα δεν επιθυμούν να μιλούν για τα προσωπικά τους, παρά μόνο για τις δουλειές τους σε θέατρο και τηλεόραση, όπως εξηγεί πρόσωπο από το περιβάλλον των δύο ηθοποιών.

Η Κατερίνα Νικολοπούλου έχει δηλώσει σχετικά: «Μου είναι αμήχανο και άβολο να μιλώ για τη σχέση μου με τον Αιμιλιανό. Νομίζω γενικά ένας καλλιτέχνης δεν έχει να πει κάτι σχετικά με την προσωπική του ζωή, δεν ξέρω αν αφορά και κανέναν στην ουσία. Δεν το λέω ηθικά ούτε το παίζω κάπως, το πιστεύω πραγματικά. Νομίζω ότι μόνο μέσα από τις δουλειές μας πρέπει να μιλάμε. Είμαι σε μια φάση πολύ δημιουργική σε όλους τους τομείς και νιώθω ευλογημένη». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κατερίνα είναι πτυχιούχος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών.

Κοσμικές εμφανίσεις και δημόσιες παρουσίες

Παρά την επιλογή τους να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, οι κοσμικές εμφανίσεις του ζευγαριού ολοένα πληθαίνουν. Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο θάνατος και η κόρη» στο «Θέατρο Αθηνών», δείχνοντας τη στήριξή τους στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Επίσης, εμφανίστηκαν μαζί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου με τίτλο «Οδός έρωτος». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», όπου συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τον συγγραφέα, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, έχει γράψει και το βιβλίο «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Με πληροφορίες από: Enikos