Η γνωστή δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου παραχώρησε μία νέα συνέντευξη, φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Ζήνα Κουτσελίνη, η κυρία Νικολοπούλου αναφέρθηκε τόσο σε προσωπικά της στοιχεία, όπως η ηλικία της και η φροντίδα της εμφάνισής της, όσο και σε άγνωστες πτυχές των παιδικών της χρόνων.

Η αποκάλυψη για την ηλικία και την εμφάνιση

Η Ειρήνη Νικολοπούλου δεν δίστασε να αποκαλύψει την ηλικία της, δηλώνοντας πως είναι 68 ετών και ότι έχει γεννηθεί το 1958. Η ίδια σχολίασε την εμφάνισή της, αναφέροντας ότι δεν φαίνεται η ηλικία της, κάτι που αποδίδει στο ότι δεν καπνίζει. «Όταν κοιτάς τα 70, κάτι πρέπει να κάνεις, 68 είμαι, του ’58. Δε φαίνομαι γιατί δεν καπνίζω. Ξέρω ‘γώ; Μάλλον αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την περιποίηση του προσώπου της, η δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι έχει κάνει «πράγματα» που δεν είναι επεμβατικά. Τόνισε πως περιποιείται το πρόσωπό της, χωρίς όμως να έχει υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση.

Τα παιδικά χρόνια και η γενναιοδωρία της μητέρας

Η κυρία Νικολοπούλου περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια ως εύκολα, χάρη στη βοήθεια που λάμβανε η οικογένειά της από τη θεία της, Μίμη, η οποία ζούσε στην Αμερική. Η θεία έστελνε τακτικά μπαούλα γεμάτα πράγματα, τα οποία αποτελούσαν σημαντική στήριξη για την οικογένεια.

Η μητέρα της Ειρήνης Νικολοπούλου, όπως εξήγησε η ίδια, ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη γενναιοδωρία. Όταν έφτανε το μπαούλο από την Αμερική, δεν το κρατούσε μόνο για την οικογένειά της, αλλά φώναζε όλη τη γειτονιά για να μοιραστεί τα περιεχόμενα. «Το μπαούλο ήταν για όλη τη γειτονιά. Φώναζε λοιπόν τη γειτονιά και έλεγε “σου πάει αυτό εσένα, σου πάει εκείνο”», εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος.

Η ιστορία της θείας Μίμη από την Ερμιόνη

Η θεία Μίμη ήταν μία από τις αδελφές της μητέρας της Ειρήνης Νικολοπούλου, καταγόμενη από την Ερμιόνη. Η θεία Μίμη είχε φύγει από την Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο για να βρει τη δική της τύχη, αλλά και για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη την οικογένεια που είχε μείνει πίσω.

Στην Αμερική, η θεία Μίμη είχε παντρευτεί δύο πλούσιους συζύγους και αργότερα έναν τρίτο. Η ίδια περιγράφηκε από την Ειρήνη Νικολοπούλου ως μία όμορφη γυναίκα, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ευημερία και την πρόοδο της οικογένειάς της στην Ελλάδα.

Η επίδραση στην εκπαίδευση και την άνεση

Η βοήθεια από τη θεία Μίμη και η διαχείριση της μητέρας είχαν άμεσο αντίκτυπο στην εκπαίδευση των παιδιών. Χάρη σε αυτή τη στήριξη, η Ειρήνη Νικολοπούλου και η αδελφή της είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν καλά και η οικογένεια απέκτησε το δικό της σπίτι. Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι μεγάλωσε με άνεση, αν και όχι σε μία πλούσια οικογένεια.

Η μητέρα της αξιοποίησε τα χρήματα και τα αγαθά από την Αμερική αποκλειστικά για τις σπουδές των παιδιών της, «μέχρι τελικής πτώσεως». Χαρακτηριστικά, η Ειρήνη Νικολοπούλου ανέφερε πως ακόμα και όταν έφτασε τα σαράντα της χρόνια, η μητέρα της την παρότρυνε να συνεχίσει να βελτιώνει τις γνώσεις της, λέγοντάς της: «έλα τώρα μωρέ να πας τώρα λίγο στην Πέρουτζια να κάνεις λίγο καλύτερα τα ιταλικά σου».

Με πληροφορίες από: Newsit