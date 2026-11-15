Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα «χρυσά» παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, με τον ηθοποιό να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και να νοσηλεύεται επί μακρόν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μια πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης ήταν ευρύτερα γνωστός ως ένα από τα παιδιά – θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε 25 ταινίες, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην έβδομη τέχνη.

Η ανακάλυψη του ταλέντου του έγινε το 1952 από τον σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο. Ο Κούνδουρος του εμπιστεύτηκε τον ρόλο του αγοριού στην εμβληματική ταινία «Μικρές Αφροδίτες», σηματοδοτώντας την έναρξη της κινηματογραφικής του πορείας.

Οι χαρακτηριστικοί του ρόλοι

Ανάμεσα στους ρόλους που τον καθιέρωσαν στη μνήμη του κοινού, ξεχωρίζει αυτός του γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην κλασική ταινία «Ο Στρίγγλος που έγινε Αρνάκι». Ο ρόλος του ως ο γιος με το μηχανάκι στην ίδια ταινία χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη.

Εκτός από την επιτυχία του «Στρίγγλου», ο Βαγγέλης Ιωαννίδης είχε επίσης σημαντικές συμμετοχές στις ταινίες «Το Ποτάμι» και «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική κινηματογραφική σκηνή.

Τα προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επί μακρόν νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Την πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και τον θάνατό του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr