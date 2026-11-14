Η Στέλλα Καλλή εξήγησε πρόσφατα τους λόγους πίσω από την πολυετή αποχή της από το τραγούδι, η οποία ξεκίνησε το 2017. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η απόφαση αυτή ήταν μια συνειδητή προσωπική επιλογή, που προέκυψε από ανάγκη και ως αντίδραση σε συγκεκριμένες «τρικλοποδιές» που δέχτηκε στον καλλιτεχνικό χώρο. Οι δηλώσεις της έγιναν στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην Αγκαλιά του Φάνη», την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση για την αποχή και οι λόγοι της

Η Στέλλα Καλλή αποκάλυψε πως η απομάκρυνσή της από τη μουσική σκηνή το 2017 ήταν μια προσωπική επιλογή που βασίστηκε σε εσωτερική ανάγκη. Όπως τόνισε, δεν την όριζε ποτέ η δημοσιότητα και απόλαυσε την περίοδο που μπορούσε να κυκλοφορεί χωρίς να την αναγνωρίζουν. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το είχα ανάγκη και το έκανα (την απουσία από το τραγούδι). Εγώ στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας και τίποτα. Αν εγώ αισθάνομαι ότι… ούτε η φήμη με ορίζει, ούτε αχ, “πώς θα είμαι ξανά άγνωστη”».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι έφτασε σε ένα σημείο να βγαίνει έξω και να μην τη θυμάται κανένας, κάτι που όπως είπε το απολάμβανε. Η φιλοσοφία της ζωής της είναι να κάνει αυτό που θέλει, είτε αυτό είναι να τραγουδάει είτε όχι. «Θέλω να τραγουδάω, θα τραγουδάω. Δεν θέλω, δεν θα τραγουδάω. Τώρα θέλω και τραγουδάω και δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Στο υπόσχομαι» είπε.

Οι «τρικλοποδιές» και η αντίδραση της τραγουδίστριας

Η Στέλλα Καλλή εξήγησε ότι η απόφασή της να αλλάξει ρότα στα επαγγελματικά της ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιων «τρικλοποδιών» που δέχτηκε εκείνη την περίοδο. Αυτές οι συμπεριφορές και τα εμπόδια από συγκεκριμένους ανθρώπους την ενόχλησαν και την έκαναν να θυμώσει. «Κοίτα, είχα κάποιες τρικλοποδιές εκείνη την περίοδο και είχα κάπως θυμώσει. Όταν δεν σε ενοχλώ και με ενοχλείς, έχω πρόβλημα. Κάποιοι με ενόχλησαν» ανέφερε.

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι όταν δεν ενοχλεί κανέναν και την ενοχλούν, η αντίδρασή της είναι να απομακρύνεται. Αυτή η στάση την οδήγησε στο να αποτραβηχτεί εντελώς από τον χώρο της μουσικής, καθώς δεν επιθυμούσε καμία σχέση με αυτόν γενικά εκείνη την περίοδο.

Η ζωή μακριά από τη δημοσιότητα

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς αποχής της από το τραγούδι, η Στέλλα Καλλή αφιερώθηκε σε άλλες δραστηριότητες και στην προσωπική της εξέλιξη. Όπως αποκάλυψε, ασχολήθηκε με τις σπουδές της στην ψυχολογία, έναν τομέα που της επέτρεψε να εξελιχθεί προσωπικά και να διευρύνει τους ορίζοντές της. Αυτή η περίοδος ήταν σημαντική για την ίδια, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να επικεντρωθεί σε διαφορετικούς τομείς της ζωής της.

Εκτός από τις σπουδές, η τραγουδίστρια ταξίδευε συχνά. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της το περνούσε στο Κατάρ, όπου εργάζεται ο πατέρας της. Εκεί, όπως είπε, «άραζα ένα, δύο μήνες με τον μπαμπά μου», απολαμβάνοντας την οικογενειακή θαλπωρή και την ηρεμία μακριά από τους ρυθμούς της δημοσιότητας και τις απαιτήσεις του καλλιτεχνικού χώρου.

Οι επιπτώσεις της απομάκρυνσης και η αυτοκριτική

Η Στέλλα Καλλή παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι η επιλογή της να αποτραβηχτεί είχε ως συνέπεια να «χάσει κόσμο» από το περιβάλλον της μουσικής βιομηχανίας. Αναγνώρισε, ωστόσο, το δικό της μερίδιο ευθύνης σε αυτή την εξέλιξη, καθώς η ίδια επέλεξε να απομακρυνθεί εντελώς από τον χώρο. «Έχασα κόσμο. Γιατί κι εγώ φταίω που αποτραβήχτηκα» συμπλήρωσε.

Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να διατηρήσει φιλίες στον χώρο εκείνη την περίοδο, καθώς δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με αυτόν γενικά. Αυτή η απόλυτη αποστασιοποίηση ήταν μια συνειδητή επιλογή για την ίδια, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της από τις συμπεριφορές που την είχαν ενοχλήσει.

Με πληροφορίες από: Newsit