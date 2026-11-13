Η Santa Maria de Jetibá: Η βραζιλιάνικη πόλη με 15 εκατομμύρια κότες

Στην πολιτεία Εσπίριτο Σάντο της Βραζιλίας, βρίσκεται ένας δήμος που έχει συνδέσει άρρηκτα την οικονομία και την ιστορία του με την πτηνοτροφία. Πρόκειται για τη Santa Maria de Jetibá, μια πόλη περίπου 41.000 κατοίκων, η οποία φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό αριθμό πουλερικών, σχεδόν 370 φορές περισσότερα από τους ανθρώπους της. Η καθημερινή παραγωγή αυγών φτάνει σε αριθμούς που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί, καθιστώντας την περιοχή κέντρο παραγωγής για ολόκληρη τη χώρα.

Η Santa Maria de Jetibá, η εθνική πρωτεύουσα του αυγού

Με πληθυσμό που ανέρχεται σε περίπου 41.000 κατοίκους, η Santa Maria de Jetibá διαθέτει 15,1 εκατομμύρια πουλερικά. Αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται σε μια αναλογία περίπου 370 κοτών για κάθε άνθρωπο που ζει στην πόλη. Από τις μονάδες παραγωγής της, φεύγουν καθημερινά περίπου 11,6 εκατομμύρια αυγά, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της Βραζιλίας.

Σε ετήσια βάση, η παραγωγή αυγών ξεπερνά τα 352 εκατομμύρια δωδεκάδες. Λόγω αυτής της τεράστιας παραγωγικής δυναμικής, η Santa Maria de Jetibá έχει αποκτήσει τον χαρακτηρισμό της εθνικής πρωτεύουσας του αυγού στη Βραζιλία, αναδεικνύοντας τη μοναδική της θέση στον πτηνοτροφικό τομέα της χώρας.

Ο βασικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας

Η πτηνοτροφία δεν αποτελεί απλώς μία από τις δραστηριότητες στην περιοχή της Santa Maria de Jetibá, αλλά τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημοτικού γραμματέα Γεωργίας, Βαντερλέι Μάρκες, ο συγκεκριμένος κλάδος αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εσόδων της πόλης, περίπου το 40% έως 50%.

Η σημασία του κλάδου αντικατοπτρίζεται και στην απασχόληση, καθώς ένας στους δύο κατοίκους της πόλης εργάζεται άμεσα ή έμμεσα σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την παραγωγή αυγών. Αυτό δείχνει την εκτεταμένη επίδραση της πτηνοτροφίας στην καθημερινότητα και την οικονομική ευημερία της κοινότητας.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο δραστηριοτήτων

Η δραστηριότητα της πτηνοτροφίας στη Santa Maria de Jetibá δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις πτηνοτροφικές μονάδες. Γύρω από αυτές έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο δίκτυο επιχειρήσεων και επαγγελμάτων που υποστηρίζουν την παραγωγή και τη διανομή των αυγών. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά και τη διανομή των προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι τα αυγά φτάνουν στους καταναλωτές.

Επιπλέον, περιλαμβάνει την παραγωγή ζωοτροφών για τα πουλερικά, την κατασκευή συσκευασιών για την ασφαλή μεταφορά των αυγών, αλλά και τη φροντίδα των ζώων, η οποία είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη και παραγωγικότητά τους. Με άλλα λόγια, η παραγωγή ενός αυγού συντηρεί μια μεγάλη αλυσίδα εργασιών, από την εκτροφή των πουλερικών μέχρι τη στιγμή που το προϊόν φτάνει στα καταστήματα, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο και αλληλοεξαρτώμενο οικονομικό οικοσύστημα.

Η κρίση του 2013 και η ανάκαμψη

Παρά τη σημερινή της δυναμική, η πόλη είχε καταγράψει στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς στην πτηνοτροφία. Ο πληθυσμός των πουλερικών είχε φτάσει σχεδόν τα 22 εκατομμύρια, γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορικά ισχυρή θέση της περιοχής στον κλάδο.

Ωστόσο, η κρίση που εκδηλώθηκε το 2013 προκάλεσε σημαντική υποχώρηση σε αυτούς τους αριθμούς. Οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί στην προσαρμογή των εγκαταστάσεών τους στις τότε υγειονομικές απαιτήσεις, οδήγησαν σε μεγάλη μείωση του αριθμού των πτηνών. Παρά την ανάκαμψη που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια, η παραγωγή δεν έχει επιστρέψει στα προηγούμενα, υψηλότερα επίπεδα.

Το μνημείο της κότας: Αναγνώριση και σύμβολο

Η σημασία της πτηνοτροφίας για τη Santa Maria de Jetibá είναι τόσο μεγάλη, ώστε έχει αποκτήσει και το δικό της μνημείο. Το 2020, τοποθετήθηκε στην πλατεία Emílio Arnholz, σε μία από τις εισόδους της πόλης, ένα εντυπωσιακό γλυπτό που αναπαριστά μια λευκή κότα, ως φόρος τιμής στον κλάδο.

Το μνημείο έχει ύψος 3,30 μέτρα και πλάτος 2,96 μέτρα, ενώ περιβάλλεται από αυγά, τονίζοντας το προϊόν που καθόρισε την ανάπτυξη της πόλης. Η κατασκευή του έγινε με σκοπό να αναγνωριστεί η τεράστια συμβολή της πτηνοτροφίας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους. Παράλληλα, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για την πόλη, συμβολίζοντας την ταυτότητά της ως εθνικής πρωτεύουσας του αυγού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta