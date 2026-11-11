Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοφιλής ηθοποιός επιχείρησε να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής του, μιλώντας για την προσωπική του ζωή και την επαγγελματική του πορεία. Ανέφερε διάφορες πτυχές της πορείας του, από την παιδική του ηλικία μέχρι τις απόψεις του για την τρέχουσα κατάσταση.

Η παιδική ηλικία και η άρνηση για αγροτικές εργασίες

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ήταν «ψωνάρα από μικρός», αποκαλύπτοντας πως είχε ζητήσει από τη μητέρα του να τον πάει σε φωτογράφο. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας και ίσως το πιο καλομαθημένο.

«Ήμουν το τελευταίο παιδί της οικογένειας και ήμουν του χρυσού κουταλιού, είχα ό,τι ήθελα», είπε ο ηθοποιός. Συμπλήρωσε πως ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας και ότι οι γονείς του «έκαναν παιδιά για να τα βάζουν στην παραγωγή».

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξήγησε ότι από μικρός δεν ήθελε να ασχολείται με τις αγροτικές εργασίες. «Από μικρός δεν ήθελα να δουλεύω στα χωράφια, τη σκαπούλαρα, έβρισκα καταφύγιο στην εκκλησία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα πως ήταν «στουρνάρι στις αγροτικές δουλειές», σε αντίθεση με τον αδερφό του που τα πήγαινε καλά, καθώς ο ίδιος «δεν το ήθελα αυτό, ήθελα κάτι άλλο να γίνω».

Προσωπική εξέλιξη και διαπροσωπικές σχέσεις

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι έχει κάνει ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του ανοιχτά και χωρίς φόβο. Αυτή η εσωτερική διεργασία τον έχει βοηθήσει να λέει τα πράγματα όπως τα θέλει, χωρίς να ενοχλεί τον άλλον.

Επιπλέον, σχολίασε τις διαπροσωπικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εφήμερες επαφές έχουν τα θετικά τους. Ωστόσο, τόνισε ότι μια ουσιαστική σχέση είναι κάτι ανώτερο και πιο σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου.

Οικονομικές δυσκολίες και η «μιζέρια» του κόσμου

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην αρνητική διάθεση που, όπως παρατηρεί, επικρατεί συχνά γύρω του. «Υπάρχει τεράστια μιζέρια στον κόσμο και νταουνίλας», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανησυχία του για το κλίμα που επικρατεί.

Παράλληλα, θυμήθηκε μια περίοδο οικονομικής δυσκολίας στη ζωή του. «Έχω περάσει φάση που δεν είχα να φάω και τότε είχα ενέργεια», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές διατηρούσε τη δύναμη και την ορμή του.

Οι απόψεις του για την πολιτική

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η Ελλάδα είναι τυχερή που έχει τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό. Η δήλωσή του αυτή έδειξε την πολιτική του τοποθέτηση και την εκτίμησή του προς την τρέχουσα ηγεσία της χώρας.

Περιέγραψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως διαβασμένο, ευφυή, ισορροπημένο άνθρωπο με μετριοφροσύνη. Σημείωσε επίσης ότι τον χαρακτηρίζει περισσότερο ως φιλελεύθερο παρά ως παραδοσιακό δεξιό, δίνοντας μια πιο συγκεκριμένη διάσταση στην πολιτική του ταυτότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit