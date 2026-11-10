Ο Μάρκο Ρούμπιο για το Ιράν: Δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, ανάγκη για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού, οι οποίοι, όπως τόνισε, αποδίδουν «τόσο καλά». Ο κ. Ρούμπιο επανέλαβε την άποψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας εχθροπραξιών είναι απίθανη.

Η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πίεσης

Ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα, υπογράμμισε ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν έχει «τόσο καταστροφικές συνέπειες» που καθιστά περιττές τις μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις επί του παρόντος. Αυτή την άποψη, όπως δήλωσε, την μετέφερε και στους συμμάχους των ΗΠΑ που ήταν παρόντες στη σύνοδο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο οικονομικός πόνος που επιβάλλεται στο ιρανικό καθεστώς είναι «εξαιρετικός» και εντείνεται καθημερινά. Οι κυρώσεις γίνονται όλο και χειρότερες με την πάροδο του χρόνου και πιο οδυνηρές, μια κατάσταση που, όπως σημείωσε, προκαλείται από το ίδιο το «ριζοσπαστικό καθεστώς των παρανοϊκών» που την επιβάλλει στον λαό του, καταστρέφοντας τη χώρα του.

Η θέση της Ουάσιγκτον για συμφωνία

Ο κ. Ρούμπιο επανέλαβε ότι η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον εντείνεται συνεχώς. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στην επίτευξη μιας «πραγματικής συμφωνίας» με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι όροι που εξακολουθεί να θέτει η Τεχεράνη είναι «παράλογοι», καθιστώντας δύσκολη την πρόοδο προς μια τέτοια κατεύθυνση.

Η αμερικανική πλευρά επιμένει στην προσέγγιση της μέγιστης πίεσης, θεωρώντας ότι αυτή είναι η πιο αποτελεσματική οδός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το ιρανικό καθεστώς, χωρίς να χρειάζεται προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα μεγάλης κλίμακας.

Η γαλλική ανησυχία για κλιμάκωση

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνόδου, εξέφρασε μια πιο επιφυλακτική στάση. Ο κ. Μπαρό δήλωσε ότι ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «δεν αποκλείεται εντελώς».

«Ο κίνδυνος νέων επιθέσεων και κλιμάκωσης δεν αποκλείεται εντελώς, διαφορετικά δεν θα είχαμε αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια αυτές τις δύο ημέρες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με τον Αμερικανό ομόλογό μας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό του Κατάρ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τις αμερικανικές εκτιμήσεις, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση.

Προσπάθειες για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Γαλλία υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ιδίως από χώρες της περιοχής, με στόχο την εξεύρεση ενός τρόπου για το εκ νέου άνοιγμα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα στις διεθνείς συζητήσεις.

Επιπλέον, ο κ. Μπαρό τόνισε την ανάγκη για μια πολιτική λύση που θα αποτρέψει την επανέναρξη των επιθέσεων στην περιοχή. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποφυγή περαιτέρω συγκρούσεων, αναζητώντας κοινούς τόπους για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Με πληροφορίες από: Topontiki