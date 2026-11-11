Η οικογένεια Κένεντι προσφεύγει κατά του Τραμπ για την αψίδα στην Ουάσιγκτον

Η οικογένεια Κένεντι προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να αποτρέψει την ανέγερση μιας γιγαντιαίας αψίδας στην Ουάσιγκτον, ένα σχέδιο που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από προηγούμενη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον που είχε ήδη εμποδίσει την κατασκευή. Σύμφωνα με δικόγραφα που δημοσιεύθηκαν χθες Τρίτη, η οικογένεια υποστηρίζει ότι η αψίδα θα ρίχνει μόνιμα σκιά στους τάφους και τα μνημεία τους στο νεκροταφείο του Άρλιγκτον.

Η προσφυγή της οικογένειας και οι λόγοι της

Εννέα μέλη της οικογένειας Κένεντι υπογράφουν το κείμενο της προσφυγής, στο οποίο αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ «προσπαθεί να αναγείρει παράνομα γιγαντιαία αψίδα η οποία θα ρίχνει μόνιμα σκιά» σε τάφους και μνημεία «προς τιμή της οικογένειας Κένεντι στο νεκροταφείο του Άρλιγκτον». Η προσφυγή αυτή κατατέθηκε μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον να εμποδίσει αρχικά την ανέγερση του έργου.

Η προσφυγή επισημαίνει ότι η αψίδα, αν ανεγερθεί, θα εμποδίζει «τη θέα στους τάφους των Κένεντι και την αιώνια φλόγα του Τζον Φ. Κένεντι (…) από τη γέφυρα Arlington Memorial, καταστρέφοντας έτσι ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασμού των τάφων». Μια επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η αψίδα θα ρίχνει μόνιμα σκιά όχι μόνο στους τάφους των Κένεντι, αλλά και σε αυτούς στρατιωτικών, ανδρών και γυναικών, που έκαναν την ύστατη θυσία για τη χώρα.

Το ιστορικό νεκροταφείο του Άρλιγκτον

Στο μεγάλο στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλιγκτον, κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, έχουν ταφεί ο πρώην πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, η σύζυγός του Τζάκλιν και δύο παιδιά τους. Επίσης, εκεί αναπαύονται οι δύο αδελφοί του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Έντουαρντ Μ. Κένεντι, οι οποίοι υπήρξαν αμφότεροι γερουσιαστές, καθώς και η Έθελ Κένεντι, σύζυγος του Ρόμπερτ.

Το επιβλητικό μνημείο προς τιμή των Κένεντι, που βρίσκεται στον λόφο του κοιμητηρίου και διατηρεί μια μόνιμα αναμμένη φλόγα, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Πρόκειται, μαζί με τον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, για ένα από τα νεκρικά μνημεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επιπτώσεις του σχεδίου Τραμπ

Πέρα από την επίδραση στους τάφους των Κένεντι, οι πελώριες διαστάσεις της προτεινόμενης αψίδας θα έχουν και άλλες σοβαρές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, θα κόψει τη θέα προς το Lincoln Memorial, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ουάσιγκτον, καθώς και προς το εθνικό κοιμητήριο του Άρλιγκτον. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Μια Αμερικανίδα δικάστρια είχε ήδη απαγορεύσει με απόφασή της στην αρχή του μήνα την ανέγερση της αψίδας για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Η απαγόρευση αυτή τέθηκε σε ισχύ προκειμένου να εξεταστούν προσφυγές που αμφισβητούν τη νομιμότητα του συνολικού σχεδίου.

Η επιμονή του προέδρου Τραμπ

Η ανέγερση αυτής της αψίδας φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ως πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, ο πρόεδρος μοιάζει αποφασισμένος να αφήσει τη σφραγίδα του όσο περισσότερο είναι εφικτό στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όπου πολλαπλασιάζει τα έργα.

Στο παρελθόν, στα τέλη του 2025, ο πρόεδρος Τραμπ είχε προσθέσει το δικό του όνομα μπροστά από εκείνο του Τζον Φ. Κένεντι στο Kennedy Center, έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό της Ουάσιγκτον που τιμά τον πρώην πρόεδρο των Δημοκρατικών, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963. Η αίθουσα θεαμάτων έφερε το όνομά του στην πρόσοψη για πάνω από έξι μήνες, μέχρι που η νέα ονομασία κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη. Έκτοτε, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε το κλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki