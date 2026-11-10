Συγκλονιστική μαρτυρία 46χρονης για κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: «Ποιος θεούλης να σε σώσει όταν έχεις πέσει σε τέτοια χέρια;»

Μια 46χρονη γυναίκα, που σήμερα περιλαμβάνεται στη δικογραφία ως παθούσα, μοιράζεται τη δική της οδυνηρή εμπειρία από κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Η μαρτυρία της έρχεται στο φως εν μέσω του σκανδάλου που έχει ξεσπάσει γύρω από την εν λόγω κλινική, με τις υποψίες της να λαμβάνουν εφιαλτική διάσταση μετά από συνάντηση με στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε βαρύ κατηγορητήριο, ενώ η δίκη έχει διακοπεί για σήμερα.

Η αρχική προσπάθεια και οι προσδοκίες

Στην ηλικία των 35 ετών, η γυναίκα, μαζί με τον σύζυγό της, απευθύνθηκαν σε έναν γιατρό στα Χανιά, ο οποίος τους είχε συστηθεί ως κορυφαίος στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το ζευγάρι επιθυμούσε διακαώς να αποκτήσει παιδί. Ο γιατρός τους συνέστησε την κλινική των Χανίων, την οποία χαρακτήρισε ως την καλύτερη, επαινώντας τόσο τη λειτουργία της όσο και τον εμβρυολόγο της.

Η 46χρονη περιγράφει ότι, παρά την αρχική αίσθηση ότι «κάτι κλωτσούσε μέσα της» όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το ιατρείο, ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού. Υποβλήθηκε σε ορμονικές θεραπείες και έκανε τέσσερις ενέσεις την ημέρα. Πραγματοποιήθηκαν δύο προσπάθειες εξωσωματικής, οι οποίες περιλάμβαναν δύο εμβρυομεταφορές, όμως κάθε φορά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ο γιατρός φρόντιζε, όπως αναφέρει, να της καλλιεργεί την προσδοκία της επιτυχίας, λέγοντάς της σε κάθε συνάντηση: «Από εδώ θα φύγεις με παιδί. Αυτή ήταν η τακτική του».

Η αποκάλυψη του σκανδάλου και η σύνδεση των γεγονότων

Την περίοδο των προσπαθειών της, η γυναίκα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από τη δική της οδυνηρή εμπειρία κρυβόταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μόνο όταν ξέσπασε το σκάνδαλο γύρω από την κλινική, άρχισε να συνδέει τα κομμάτια του παζλ. Όσα μέχρι τότε υποψιαζόταν, πήραν μία εφιαλτική διάσταση.

Η συνάντησή της πρόσωπο με πρόσωπο με τα στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος επιβεβαίωσε τους φόβους της και της έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσει το εύρος της υπόθεσης. Η μαρτυρία της αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην έρευνα που διεξάγεται για τις φερόμενες παράνομες πρακτικές της κλινικής.

Η θέση της 46χρονης στη δικαστική υπόθεση

Σήμερα, στα 46 της χρόνια, η γυναίκα είναι μία από τις εκατοντάδες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως παθούσες. Είναι επίσης μία από τις δεκάδες που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής των Χανίων. Η συμμετοχή της αυτή δείχνει την αποφασιστικότητά της να αναζητήσει δικαίωση για όσα φέρεται να συνέβησαν στην ίδια προσωπικά.

Η επιθυμία της για δικαίωση δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπική της εμπειρία, αλλά επεκτείνεται και στην ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα αντίστοιχων πρακτικών. Η στάση της αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την ανάγκη για διεξοδική διερεύνηση.

Το βαρύ κατηγορητήριο και η αίτηση για επέκταση της έρευνας

Η δίκη που αφορά την κλινική των Χανίων έχει ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εμπορία ανθρώπων. Επιπλέον, οι κατηγορίες αφορούν απάτη, μεσολάβηση σε υιοθεσίες ανηλίκων με αποκόμιση αθέμιτου οφέλους, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η δίκη, όπως είναι γνωστό, έχει διακοπεί για σήμερα.

Η 46χρονη ζητά να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση ώστε η έρευνα να επεκταθεί τουλάχιστον μία πενταετία προς τα πίσω. Εκτιμά ότι οι γυναίκες που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα αντίστοιχων πρακτικών είναι χιλιάδες, υποδηλώνοντας το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ψυχική δύναμη μπροστά στην οδύνη

Παρά το γεγονός ότι η 46χρονη δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει το παιδί που τόσο επιθυμούσε, σήμερα εμφανίζεται να στέκεται δυνατή στα πόδια της. Απαγορεύει ρητά στον εαυτό της να «μεταβολίσει» σε προσωπική ήττα τον πόνο και τον θυμό που προκύπτουν από τις συνταρακτικές αποκαλύψεις. Η στάση της αυτή αποτελεί ένα ψυχογράφημα μιας γυναίκας που, παρά τις δυσκολίες, επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή και αποφασιστικότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos