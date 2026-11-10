Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην περιοχή του Βαρδαρίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 38χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Το σώμα του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε πρασιά πολυκατοικίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγική κατάληξη επήλθε μετά από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος, με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

Ο εντοπισμός του άτυχου άνδρα

Οι κάτοικοι της περιοχής του Βαρδαρίου ήρθαν αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο θέαμα τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Ένας 38χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κείμενος στην πρασιά μιας πολυκατοικίας. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ανησυχία και κινητοποίησε τους περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Η τραγική αυτή ανακάλυψη σήμανε συναγερμό στην τοπική κοινωνία και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο εντοπισμός του νεκρού άνδρα έγινε συγκεκριμένα στην περιοχή του Βαρδαρίου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Η πρασιά της πολυκατοικίας, όπου βρέθηκε το σώμα, αποτελεί ένα κοινό σημείο πρόσβασης και θέασης σε αστικά κτίρια. Αυτή η λεπτομέρεια υποδηλώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια και να συλλέξουν όλα τα σχετικά στοιχεία.

Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση

Οι αρχικές πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την αστυνομία και το ΕΚΑΒ κάνουν λόγο για πτώση του 38χρονου από μπαλκόνι διαμερίσματος. Το διαμέρισμα φέρεται να βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Μοναστηρίου, μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας της Θεσσαλονίκης. Η πτώση φέρεται να συνέβη τις πρωινές ώρες, πριν τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα από τους περίοικους.

Η ακριβής ώρα της πτώσης δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη σαφήνεια, ωστόσο οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της ημέρας. Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μόλις ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα στην πρασιά της πολυκατοικίας.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ

Με την ειδοποίηση για το τραγικό συμβάν, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την επιτόπια έρευνα και τον αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 38χρονος. Η παρουσία τους ήταν άμεση και επιβεβαίωσε την σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, κλήθηκε και έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ιατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Η διαδικασία της διερεύνησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η περιοχή του Βαρδαρίου και η οδός Μοναστηρίου

Η περιοχή του Βαρδαρίου, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αποτελεί ένα πολυσύχναστο σημείο της Θεσσαλονίκης, γνωστό για την εμπορική και οδική του κίνηση. Η οδός Μοναστηρίου, όπου φέρεται να βρίσκεται το διαμέρισμα από το οποίο έπεσε ο άνδρας, είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, με έντονη δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το γεγονός ότι το συμβάν έλαβε χώρα σε πρασιά πολυκατοικίας, σε μια τέτοια κεντρική περιοχή, έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κατοίκους και τους διερχόμενους. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια αυτής της ανθρώπινης τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Topontiki