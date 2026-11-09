Η Χριστίνα Πολίτη, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» και τη Μαρία Ηλιάκη, σχολίασε τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η δημοσιογράφος τόνισε πως μόνο οι δύο καλλιτέχνες είναι σε θέση να γνωρίζουν το σύνολο των γεγονότων που έχουν συμβεί μεταξύ τους.

Η ίδια περιέγραψε τη στάση της απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις, δηλώνοντας ότι τις παρακολουθεί από απόσταση, σαν να βλέπει ένα «έργο», με τη χαρακτηριστική φράση «με ποπ κορν».

Οι αρχικές δηλώσεις της Χριστίνας Πολίτη

Αρχικά, η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στην κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό μόνο εκείνοι ξέρουνε». Πρόσθεσε πως η ιστορία έχει δείξει ότι οι σχέσεις που είναι «τεράστιες» μπορούν να ξαναφτιάξουν.

Συμβούλεψε να μην μπλέκεται κανείς σε τέτοια ζητήματα, προτείνοντας να παρακολουθούμε την εξέλιξη σαν ένα θεατρικό έργο. Μάλιστα, εξέφρασε την ευχή «ας γραφτεί κανένα τραγούδι γι’ αυτό», αναδεικνύοντας τη διάσταση της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από προσωπικές στιγμές.

Η αντίδραση της Μαρίας Ηλιάκη

Από την πλευρά της, η Μαρία Ηλιάκη παραδέχθηκε ότι η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών την στεναχώρησε. Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι είναι «πολύ Βίσση φαν» και είχε στο μυαλό της την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα ως «πολύ αγαπημένους» ανθρώπους.

Η Ηλιάκη ανέφερε πως «κάπως μου έκατσε άσχημα» όλη αυτή η κατάσταση. Της προκάλεσε μεγάλη εντύπωση «όλο αυτό το outing», δηλαδή η δημόσια έκθεση των προσωπικών τους διαφορών, με τις φράσεις «είπα, σου είπα, μου είπες, ανακοινώσεις» να περιγράφουν την έκταση της δημόσιας συζήτησης.

Η «εποχή του outing» και οι ανθρώπινες σχέσεις

Η Χριστίνα Πολίτη επέκτεινε τον σχολιασμό της, αναφέροντας πως «είναι και η εποχή του outing νομίζω γενικά». Δήλωσε ότι από την εμπειρία της, «όλα κάνουν τούμπες και κύκλους» στη ζωή. Υπογράμμισε επίσης την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα πράγματα στη σημερινή εποχή, λέγοντας ότι «μπορεί να μη θυμάται κανείς και τίποτα αργότερα».

Περιέγραψε το φαινόμενο του πόσο εύκολα «το ένα επισκιάζει το άλλο» και πώς σχέσεις που κάποτε χαρακτηρίζονταν από έντονη αντιπαράθεση μπορούν να μετατραπούν. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου «βλέπεις ανθρώπους τώρα που κάνουν κολλητή παρέα, οι οποίοι βριζόντουσαν είκοσι χρόνια».

Η στάση της παρατήρησης «με ποπ κορν»

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Χριστίνα Πολίτη επανέλαβε τη φιλοσοφία της απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. «Δεν μπλέκεις με τέτοια πράγματα, κάθεσαι και το παρατηρείς… με ποπ κορν», είπε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι αυτή η στάση της παρατήρησης, χωρίς εμπλοκή, επεκτείνεται σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και στα προσωπικά της. «Όλα με ποπ κορν τα παρατηρώ, ακόμα και τα δικά, μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την αποστασιοποίηση και την αντικειμενική παρακολούθηση των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Newsit