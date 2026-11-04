Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραχώρησε πρόσφατα μια νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Τhe Room» της Χρύσλας Γεωργακοπούλου στο Flash. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τους προσωπικούς λόγους που δεν προχώρησε στη δημιουργία οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την έντονη υποστήριξή του στην υιοθεσία παιδιών. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως ο θάνατος του πατέρα του και τα μαθήματα ζωής που έχει αποκομίσει.

Η σεξουαλική του τοποθέτηση και η οικογένεια

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξήγησε ότι η απώλεια του πατέρα του δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την απόφασή του να μην κάνει οικογένεια. Αντίθετα, τόνισε πως η σεξουαλική του τοποθέτηση αποτέλεσε τον κύριο λόγο που δεν μπορούσε να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο τύπο οικογένειας τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι τώρα που έχει μεγαλώσει, αισθάνεται πως θα μπορούσε να το κάνει.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν είναι καθόλου υπέρ της παρένθετης μητέρας. Αντιθέτως, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των υιοθεσιών, καθώς, όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλά παιδιά σε ορφανοτροφεία, καθώς και παιδιά πολέμων, τα οποία είναι καλό να υιοθετούνται από ανθρώπους.

Κριτική στον νόμο της υιοθεσίας

Ο Σπύρος Μπιμπίλα εξέφρασε την απορία του σχετικά με τα κωλύματα που θέτει ο νόμος της υιοθεσίας, ειδικά όσον αφορά τις περιουσίες και την οικονομική κατάσταση των υποψήφιων γονέων. «Ο νόμος της υιοθεσίας όμως έχει τόσα κωλύματα με τις περιουσίες. Πόσα λεφτά έχεις; Αλλά όταν γεννιούνται τα παιδιά ρωτάνε τις οικογένειες αν έχουν λεφτά ή όχι για να γεννήσουν. Γιατί λοιπόν στην υιοθεσία πρέπει να είναι εξασφαλισμένο το πόσα λεφτά έχει αυτός που υιοθετεί; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προτάσεις για το δημογραφικό πρόβλημα

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή του. Τόνισε ότι, αν υπάρχει η βούληση να λυθεί το δημογραφικό, πρέπει να δοθούν επιδόματα σε κάθε γυναίκα που γεννάει ένα παιδί μόνη της. Πρότεινε μάλιστα τα επιδόματα να είναι μεγαλύτερα για το δεύτερο και ακόμα μεγαλύτερα για το τρίτο παιδί.

Ο ηθοποιός επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα με δημογραφικό πρόβλημα να μην ενισχύεται η γέννηση των παιδιών, ειδικά όταν αυτά αντιμετωπίζονται ως φορολογικό τεκμήριο, κάτι που δεν ισχύει στην Ευρώπη. Για να λυθεί το δημογραφικό, όπως είπε, πρέπει να «αφήσουμε τα παραμύθια» και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να κοπούν οι μισθοί των βουλευτών, ώστε αυτά τα χρήματα να διοχετευθούν αλλού.

Μαθήματα ζωής και οικονομική ασφάλεια

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μοιράστηκε επίσης πώς η ταλαιπωρία του πατέρα του έπαιξε ρόλο στο να προσέχει ο ίδιος πολύ τον εαυτό του. Ορκίστηκε από παιδί να είναι προσεκτικός για να μην αρρωστήσει, να είναι καλά οικονομικά, ώστε να μην έχει την ανάγκη άλλων ανθρώπων αν αρρωστήσει. Για τον λόγο αυτό, από τότε που άρχισε να βγάζει χρήματα, έκανε ακριβές ασφάλειες.

Παρόλο που οι ασφάλειες αυτές δεν του έχουν χρειαστεί μέχρι στιγμής, ο ηθοποιός πιστεύει ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να χρειαστούν. Υπογράμμισε τη σημασία του να σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να του τύχει κάτι απρόοπτο, ακόμα κι αν τελικά δεν χρειαστούν ποτέ.

Με πληροφορίες από: Newsit