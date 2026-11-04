Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν σαρωτική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ το 2026, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ και ανατρέπει τους συσχετισμούς δυνάμεων στην Ουάσινγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι σημαντικές νίκες των Δημοκρατικών

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της εκλογικής βραδιάς ήταν η γεωγραφική έκταση των επιτυχιών των Δημοκρατικών, καθώς κέρδισαν έδρες και αξιώματα που για δεκαετίες θεωρούνταν απρόσιτα. Συνολικά επτά νίκες ξεχωρίζουν ως οι πιο συμβολικές κινήσεις ματ.

Στο Κάνσας, ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον, πάστορας επί 36 χρόνια, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που Δημοκρατικός εκλέγεται στη Γερουσία από το Κάνσας από το 1932. Ο αγώνας ήταν ο ακριβότερος στην ιστορία της Πολιτείας, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επισκέπτονται το Κάνσας τρεις φορές για να στηρίξουν τον Μάρσαλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2020 με διαφορά 11 μονάδων.

Στο Τέξας, ο βουλευτής της Πολιτείας Τζέιμς Ταλαρίκο από το Όστιν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε στηρίξει ο Τραμπ. Ο Ταλαρίκο γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής του Τέξας από το 1988 και ο πρώτος Δημοκρατικός που κερδίζει εκλογή σε επίπεδο Πολιτείας από το 1994. Επίσης, η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα επικράτησε του τρεις φορές εκλεγμένου κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, παρά τις σημαντικά μεγαλύτερες δαπάνες του αντιπάλου της. Η Ινοχόσα θα είναι η πρώτη Λατίνα κυβερνήτης του Τέξας και η πρώτη Δημοκρατική στο αξίωμα μετά την Αν Ρίτσαρντς, που αποχώρησε το 1995. Μετά τη νίκη της, δήλωσε: «Αυτό είπε σήμερα το Τέξας, δυνατά και καθαρά: Η κυβέρνησή σας ανήκει σε εσάς».

Στη Νότια Καρολίνα, η παιδίατρος Άνι Άντριους κέρδισε την Ρεπουμπλικανή Ντάρλαϊν Γκράχαμ, η οποία είχε διοριστεί στη Γερουσία για να συμπληρώσει τη θητεία του αδελφού της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, και είχε την υποστήριξη του Τραμπ. Η Άντριους είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στη Γερουσία από τη Νότια Καρολίνα και ο πρώτος Δημοκρατικός από το 1998. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ νίκησε τον Μάικλ Γουάτλεϊ, ο οποίος ήταν επιλογή του Τραμπ. Ο Κούπερ είναι ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας από το 2008.

Ο Σέροντ Μπράουν επέστρεψε στη Γερουσία από το Οχάιο, νικώντας τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον. Στην Αϊόβα, ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ κατέκτησε την έδρα της Γερουσίας, ανεβάζοντας τις έδρες των Δημοκρατικών στις 51 και εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία στο σώμα των 100 μελών.

Οι αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ και οι επιπτώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τα δυσμενή αποτελέσματα για τους Ρεπουμπλικανούς στην απουσία του ονόματός του από τα ψηφοδέλτια, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τον εαυτό του από την εκλογική ήττα του κόμματός του. «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει σαρωτικά!», έγραψε χαρακτηριστικά. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ προσέρχονται στις κάλπες όταν εκείνος είναι στο ψηφοδέλτιο.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ συνεχάρη τους Δημοκρατικούς για τη νίκη τους και δήλωσε στους New York Times ότι είναι «απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθεί αυτά τα αποτελέσματα» και ότι «θα εργαστούμε μαζί με τους δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης». Ωστόσο, αυτή η επιχειρηματολογία έρχεται σε αντίθεση με την προεκλογική του στάση, καθώς είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο και είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επιλογή υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει τους Δημοκρατικούς ότι ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει το προεδρικό βέτο για να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες τους.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Τραμπ κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον ισχυρότερη επιρροή στη νομοθετική διαδικασία και τη δυνατότητα να ασκούν αυστηρότερο έλεγχο στην κυβέρνηση. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δεσμεύθηκε να εκμεταλλευθεί την πλειοψηφία για να λογοδοτήσουν οι πολιτικοί που ευθύνονται για «πρωτοφανή διαφθορά» και για να μειώσει το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς. Ο Τζέφρις τόνισε πως «αν τα πρόσωπα που έχουν υψηλά αξιώματα επικεντρώνονται αποκλειστικά στον προσωπικό τους πλουτισμό, τότε δεν αφιερώνονται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του αμερικανικού λαού». Η περιουσία του Τραμπ έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αν και ο ίδιος απορρίπτει κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και διαφθοράς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, ieidiseis.gr, ieidiseis.gr, ieidiseis.gr