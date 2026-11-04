Ο Κρις Πάππας εκλέγεται στη γερουσία των ΗΠΑ, γράφοντας ιστορία για την ομογένεια

Ο Κρις Πάππας, ένας 46χρονος Δημοκρατικός, έχει σημαντικούς λόγους να γιορτάζει τη νίκη του στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πάππας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνουνού, εξασφαλίζοντας μια θέση στη Γερουσία και διαδεχόμενος την Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί μετά από τρεις θητείες. Η εκλογή του σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, καθώς γίνεται ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Μια ιστορική εκλογή για την ομογένεια

Η εκλογή του Κρις Πάππας στη Γερουσία των ΗΠΑ αποτελεί επίσης μια σημαντική στιγμή για την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ο Πάππας είναι δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών, με οικογενειακές ρίζες που εντοπίζονται στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, και συγκεκριμένα στο Λιβάδι Ελασσόνας. Αυτή η διάσταση της καταγωγής του προσδίδει στην εκλογή του έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Έλληνες της διασποράς.

Γεννημένος στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ στις 4 Ιουνίου 1980, ο Κρις Πάππας έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση, παρόλο που η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αμερική. Η πορεία του προς τη Γερουσία αναδεικνύει την επιτυχία και την ενσωμάτωση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προεκλογική εκστρατεία και προτεραιότητες

Παρά τη συμβολική διάσταση της υποψηφιότητάς του ως του πρώτου ανοιχτά ομοφυλόφιλου άνδρα που εκλέγεται στο συγκεκριμένο νομοθετικό σώμα, ο Κρις Πάππας δεν επέλεξε να την αναδείξει ως κεντρικό άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας. Αντίθετα, εστίασε σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών του Νιου Χάμσαϊρ και ευρύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, το υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το ζήτημα της διαφθοράς στην Ουάσιγκτον. Αυτή η προσέγγιση του επέτρεψε να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα, εστιάζοντας σε πρακτικά προβλήματα που επηρεάζουν τη ζωή των Αμερικανών πολιτών.

Δημόσια αναγνώριση και προσωπική ζωή

Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών συγκεντρώσεων, ο σύζυγος του Κρις Πάππας, Βαν Μπέντλεϊ, βρέθηκε στο πλευρό του. Ωστόσο, ο Πάππας δεν επιδίωξε να προβάλει ιδιαίτερα την προσωπική του ζωή κατά την προεκλογική περίοδο, διατηρώντας ένα χαμηλό προφίλ σε αυτό το ζήτημα.

Μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο Κρις Πάππας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον σύζυγό του για τη διαρκή στήριξή του. Αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη σχέση τους, δηλώνοντας: «Ανέκαθεν ήταν στο πλευρό μου. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, γιατί είμαι παντρεμένος με έναν άντρα που αγαπάω». Αυτή η δήλωση προσέδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στην έντονη εκλογική βραδιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσωπικής στήριξης στην πολιτική του διαδρομή.

Η οικογενειακή επιχείρηση και η γαστρονομική παράδοση

Η οικογενειακή ιστορία του Κρις Πάππας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Puritan Backroom, ένα δημοφιλές εστιατόριο στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ. Το εστιατόριο ιδρύθηκε από τον προπάππου του το 1917 και με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια της περιοχής. Ο ίδιος ο Κρις Πάππας μεγάλωσε εργαζόμενος στην οικογενειακή επιχείρηση, περνώντας από διάφορα πόστα και αποκτώντας από πρώτο χέρι γνώση της λειτουργίας της.

Σήμερα, ο Κρις Πάππας είναι συνιδιοκτήτης του εστιατορίου. Το Puritan Backroom έχει αποκτήσει φήμη και για μια ιδιαίτερη γαστρονομική ιστορία, καθώς σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, ο παππούς του επινόησε εκεί τα chicken tenders. Αυτές οι τηγανητές λωρίδες φιλέτου κοτόπουλου εξελίχθηκαν σε ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του αμερικανικού φαστ φουντ, προσθέτοντας μια μοναδική πινελιά στην οικογενειακή κληρονομιά του Πάππας.

Ακαδημαϊκή πορεία και πρώτα πολιτικά βήματα

Η ακαδημαϊκή πορεία του Κρις Πάππας τον οδήγησε στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από όπου αποφοίτησε το 2002. Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε πολύ νωρίς, μόλις έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή του. Το 2003, εξελέγη στη Βουλή του Νιου Χάμσαϊρ, σηματοδοτώντας την αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Αυτή η πρώιμη είσοδος στην πολιτική σκηνή, σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή του κατάρτιση, έθεσε τις βάσεις για την πορεία του προς τα ανώτερα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκλογή του στη Γερουσία αποτελεί την κορύφωση μιας σταθερής πολιτικής πορείας που ξεκίνησε από το τοπικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit