Ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα σε μέλη κυκλώματος εκβιαστών

Σε ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα οδηγήθηκαν πέντε συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικό κύκλωμα που συνδέεται με εκβιασμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες στην Αθήνα. Οι συλληφθέντες, δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης.

Οι συλληφθέντες και οι κατηγορίες

Οι πέντε νεαροί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, αντιμετωπίζουν μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες αφορούν 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα. Ο εισαγγελέας άσκησε τη δίωξη σε βάρος τους, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συμμετοχής του καθενός στη δράση της οργάνωσης.

Η σύλληψη των ατόμων αυτών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική. Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες είχαν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους εντός του κυκλώματος, όπως τη συλλογή πληροφοριών, τη χαρτογράφηση των στόχων και την εκτέλεση των χτυπημάτων.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε βομβιστικές επιθέσεις, εκβιάσεις και επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Οι δράσεις αυτές είχαν ως στόχο την εκβίαση και την πρόκληση φόβου στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε πως οι νεαροί, που πλέον αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες, είχαν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των εγκληματικών σχεδίων. Συγκέντρωναν τα απαραίτητα στοιχεία για τους στόχους και στη συνέχεια προχωρούσαν στην εκτέλεση των επιθέσεων, χρησιμοποιώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς και χειροβομβίδες.

Εντολές από τη φυλακή

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται και τέσσερα επιπλέον πρόσωπα, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Μεταξύ αυτών των κρατουμένων, ξεχωρίζει ένας 49χρονος, ο οποίος φέρεται να κατείχε τον αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 49χρονος έδινε εντολές και κατεύθυνε τις επιθέσεις μέσα από τη φυλακή. Για την επικοινωνία και τη μεταφορά των οδηγιών, χρησιμοποιούσε δύο άλλους κρατούμενους, ηλικίας 27 και 23 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για τη διαχείριση και εκτέλεση των εγκληματικών πράξεων.

Οι αναλυτικές κατηγορίες

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επίσης, κατηγορούνται για έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται και ο εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργία.

Ακόμη, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Η δίωξη αφορά και εκβίαση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Τέλος, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργία.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης

Την εξιχνίαση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ανέλαβε το ελληνικό FBI, το οποίο προχώρησε στη συλλογή στοιχείων και στον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Η επιχείρηση οδήγησε στις συλλήψεις των πέντε νεαρών στην περιοχή της Αττικής.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, ο οποίος θα διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση και θα αποφασίσει για την προφυλάκισή τους ή όχι. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα στην ποινική τους μεταχείριση.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis