Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, τοποθετήθηκε πρόσφατα σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν τη συναυλία του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, στην Κύπρο. Ο νεαρός καλλιτέχνης εξέφρασε τη στάση του απέναντι στις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στα social media, τονίζοντας ότι δεν τον ενόχλησαν καθόλου.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου του 2026, ο Good Job Nicky αναφέρθηκε εκτενώς στην προσφορά του Γιάννη Πάριου στο ελληνικό τραγούδι, υπογραμμίζοντας την ιστορική του σημασία και την παρακαταθήκη που έχει αφήσει. Παράλληλα, μίλησε και για τη δική του πορεία στον χώρο της μουσικής.

Τα σχόλια μετά τη συναυλία στην κύπρο

Η αφορμή για τις δηλώσεις του Νικόλα Βαρθακούρη δόθηκε από τα αρνητικά σχόλια που εκφράστηκαν από ορισμένους, μετά τη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο. Η συναυλία αυτή πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου του 2026, προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις στο κοινό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συζητήσεις και οι τοποθετήσεις ορισμένων στα social media αποτέλεσαν το κύριο θέμα της πρώτης ερώτησης που δέχθηκε ο Good Job Nicky κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. Ο ίδιος κλήθηκε να διαχειριστεί και να σχολιάσει το κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από την εμφάνιση του πατέρα του.

Η αντίδραση του good job nicky

Ο Good Job Nicky απάντησε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα σχετικά με τα σχόλια που αφορούσαν τον πατέρα του. «Δεν με ενόχλησε καθόλου αυτό που έγινε με τον πατέρα μου. Πώς να με ενοχλήσει κάτι τέτοιο; Είμαστε μέσα στην αρένα. Στον πόλεμο και στην αγάπη όλα επιτρέπονται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτή τη φράση, ο νεαρός καλλιτέχνης θέλησε να τονίσει την ανθεκτικότητά του και την ψυχραιμία του απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Η προσέγγισή του υποδηλώνει μια στάση αποδοχής των αντιδράσεων, θεωρώντας τες μέρος του «παιχνιδιού» στον χώρο της τέχνης και της δημόσιας ζωής.

Η παρακαταθήκη του Γιάννη πάριου

Στις δηλώσεις του, ο Good Job Nicky αναφέρθηκε με σεβασμό και θαυμασμό στην καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Πάριου. Τόνισε ότι ο πατέρας του «έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική και έχει ήδη αφήσει τη δική του παρακαταθήκη», αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία του έργου του.

Ο Νικόλας Βαρθακούρης υπογράμμισε επίσης ότι η μουσική και το έργο του Γιάννη Πάριου αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κριτική. «Εκ μέρους του μιλάει η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να μας δίνει», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τέχνη του πατέρα του είναι αυτή που εκφράζει την ουσία της παρουσίας του.

Η στάση του θρυλικού καλλιτέχνη

Ο Good Job Nicky διευκρίνισε ότι ο Γιάννης Πάριος δεν πρόκειται να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα σχόλια που δέχθηκε. «Ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να βγει να πει ο ίδιος, που δεν θα βγει ποτέ να πει κάτι και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά», σημείωσε ο γιος του.

Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει μια πάγια στάση του θρυλικού καλλιτέχνη να μην απαντά σε κριτικές, αφήνοντας το έργο του να μιλάει από μόνο του. Ο Νικόλας Βαρθακούρης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του πατέρα του, αλλά μόνο για την αξία της μουσικής που εκείνος έχει προσφέρει.

Η πορεία του νικόλα βαρθακούρη

Ο Good Job Nicky, ή Νικόλας Βαρθακούρης, γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1995 στην Αθήνα. Ακολουθεί τα χνάρια της οικογένειάς του στον χώρο της μουσικής, αναπτύσσοντας τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

Παράλληλα με την οικογενειακή παράδοση, ο Νικόλας Βαρθακούρης χαράσσει τη δική του ξεχωριστή πορεία στη σύγχρονη ποπ και εναλλακτική μουσική σκηνή. Η δημιουργική του δραστηριότητα τον έχει καθιερώσει ως μια ιδιαίτερη παρουσία στον ελληνικό μουσικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Newsit