Ροντινέι: «Ο προβολέας με αποσυντόνισε» για το αυτογκόλ του

Μια στιγμή που ο Ροντινέι θα θέλει να αφήσει πίσω του γρήγορα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Σάντος με τη Μπραγκαντίνο. Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού βρέθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς σημείωσε αυτογκόλ στον αγώνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος αμυντικός εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στο λάθος του, αναφέροντας ότι ένας προβολέας του γηπέδου τον αποσυντόνισε.

Το αυτογκόλ που σημάδεψε την αναμέτρηση

Ο Ροντινέι, ο οποίος αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Σάντος, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για έναν ανεπιθύμητο λόγο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Μπραγκαντίνο, ο αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Το αυτογκόλ σημειώθηκε με κεφαλιά, προκαλώντας μια δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την ομάδα του.

Η φάση αυτή αποτέλεσε ένα από τα κομβικά σημεία της αναμέτρησης, καθώς έδωσε προβάδισμα στην αντίπαλη ομάδα. Ο Ροντινέι, γνωστός από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, βίωσε μια στιγμή που ο ίδιος δήλωσε ότι θα ήθελε να ξεχάσει το συντομότερο δυνατό, αν και αργότερα προσπάθησε να εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το λάθος.

Η εξήγηση του Ροντινέι για τον προβολέα

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Ροντινέι κλήθηκε να σχολιάσει το αυτογκόλ του. Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε πως ο προβολέας του γηπέδου τον αποσυντόνισε, επηρεάζοντας την κρίση του στη συγκεκριμένη φάση. «Εμείς οι ακραίοι αμυντικοί είμαστε εκτεθειμένοι σε τέτοιου είδους μπαλιές μέσα στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την εξήγησή του, ο Ροντινέι πρόσθεσε: «Ο προβολέας με δυσκόλεψε λίγο, είχα ήδη απομακρύνει μια μπάλα προς την πλάγια γραμμή νωρίτερα, αλλά στη συγκεκριμένη φάση ο προβολέας με αποσυντόνισε». Η δήλωση αυτή έδωσε μια εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν στο γήπεδο κατά τη στιγμή του λάθους, αν και ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει τη θέση του.

Αυτοκριτική και ανάληψη ευθύνης

Παρά την αναφορά στον προβολέα, ο Ροντινέι ήταν σαφής ότι δεν αναζητούσε δικαιολογίες για το λάθος του. «Όμως, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία», τόνισε εμφατικά. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπογράμμισε την ευθύνη που φέρει ως ακραίος αμυντικός κορυφαίου επιπέδου.

«Ως ακραίος αμυντικός κορυφαίου επιπέδου, οφείλω να διώχνω αυτή την μπάλα, αλλά συμβαίνουν αυτά», είπε. Επίσης, αναγνώρισε ότι τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, δηλώνοντας: «Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω λάθος, ούτε θα είναι η τελευταία». Αυτή η δήλωση δείχνει την ωριμότητα και την αποδοχή της πραγματικότητας του ποδοσφαίρου από τον Βραζιλιάνο αμυντικό.

Η εξέλιξη του αγώνα και η βαθμολογική θέση της Σάντος

Παρά το αυτογκόλ του Ροντινέι, η Σάντος έδειξε αντίδραση στην αναμέτρηση. Η ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Φιλίπε Κουτίνιο στο 37ο λεπτό του αγώνα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Ωστόσο, η προσπάθεια της Σάντος δεν ήταν αρκετή για να αποφύγει την ήττα.

Λίγο αργότερα, στο 41ο λεπτό, η Μπραγκαντίνο σημείωσε ένα ακόμη γκολ με τον Γουάλας Γιαν, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η ήττα αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της Σάντος, η οποία υποχώρησε στην ένατη θέση μετά από 34 αγώνες. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά πιο δύσκολο τον στόχο της ομάδας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Προοπτικές και στόχοι για το μέλλον

Κοιτώντας μπροστά, ο Ροντινέι εξέφρασε την ελπίδα του για βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού του. «Ελπίζω να βελτιωθώ σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στην αντιμετώπιση επικίνδυνων σεντρών», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες του.

Ο ποδοσφαιριστής τόνισε επίσης την ανάγκη η ομάδα να επικεντρωθεί στους επόμενους αγώνες. «Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, έχουμε μπροστά μας άλλους τέσσερις 'τελικούς'», συμπλήρωσε. Παρά την ήττα από τη Μπραγκαντίνο, η Σάντος συνεχίζει να παλεύει για μια θέση στο Λιμπερταδόρες ή, έστω, στα προκριματικά της διοργάνωσης. Ο Ροντινέι αναφέρθηκε επίσης στην επερχόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για ξεκούραση, ώστε η ομάδα να επιστρέψει συγκεντρωμένη και να διεκδικήσει τη νίκη εκτός έδρας κόντρα στην Κοριτίμπα.

Με πληροφορίες από: Athletiko