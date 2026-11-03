Κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης πλήττει σούπερ μάρκετ και κρεοπωλείο στην Ελλάδα

Συναγερμός έχει σημάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, μετά από μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που στόχευσαν συστήματα ψύξης σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι χάκερ φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε ελεγκτές ψυγείων και καταψυκτών, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, γεγονός που οδήγησε σε αλλοίωση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων. Στη χώρα μας, η επίθεση φαίνεται πως επηρέασε ψυγεία της εταιρείας Dixell, ενώ ένα κρεοπωλείο στην Κηφισιά αποτέλεσε στόχο.

Οι επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων

Οι κυβερνοεπιθέσεις προκάλεσαν σημαντική αναστάτωση σε ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι χάκερ, αποκτώντας πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου, φέρονται να ανέβασαν τις θερμοκρασίες σε ψυγεία και καταψύκτες ακόμα και στους 50 ή τους 70 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια μεγάλες ποσότητες τροφίμων να καταστούν ακατάλληλες για κατανάλωση και να χρειαστεί να αποσυρθούν από την αγορά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, η αξία των προϊόντων που χρειάστηκε να πεταχτούν, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες στους θαλάμους ψύξης και κατάψυξης τα κατέστησαν μη ασφαλή, ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το κύμα των κυβερνοεπιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ψυγεία της εταιρείας Dixell, η οποία έχει δεχτεί χακάρισμα, επηρεάστηκαν και στη χώρα μας. Ειδικότερα, ένα κρεοπωλείο στην Κηφισιά φέρεται να έγινε στόχος τέτοιας επίθεσης.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) είχε εντοπίσει πάνω από 300 ανάλογα εκτεθειμένα συστήματα στην Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για ελεγκτές εμπορικής ψύξης από εταιρείες όπως η Danfoss, η Copeland/Dixell και η Carel. Η ΕΑΚ ενημέρωσε απευθείας τους φορείς που διαχειρίζονται αυτά τα συστήματα, όπου αυτό ήταν εφικτό βάσει των κανονισμών προστασίας δεδομένων.

Σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Αντιδρώντας στα περιστατικά, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) εξέδωσε σύσταση στις 14 Οκτωβρίου. Η σύσταση αυτή καλούσε τους φορείς κρίσιμων υποδομών να προβούν σε άμεση αποσύνδεση κάθε συστήματος ελέγχου εξοπλισμού από το δημόσιο διαδίκτυο. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη ως επακόλουθο δύο σοβαρών περιστατικών που είχαν καταγραφεί πρόσφατα στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή διάσταση των επιθέσεων

Πέρα από την Ελλάδα, περιστατικά χάκινγκ έχουν καταγραφεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι επηρεάστηκαν καταστήματα στο Βέλγιο, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Εσθονία, ενώ υπάρχουν αναφορές και για την Ιρλανδία.

Στο Βέλγιο, περίπου 40 καταστήματα της αλυσίδας Delhaize και 15 καταστήματα Carrefour φέρονται να επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις. Στη Σουηδία, προβλήματα καταγράφηκαν σε καταστήματα των αλυσίδων ICA και Coop. Εκπρόσωπος της ICA επιβεβαίωσε ότι ένα μικρό πλήθος καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν εκτός του κεντρικού δικτύου της εταιρείας, επηρεάστηκε. Παράλληλα, επτά από τα περίπου 800 καταστήματα της Coop στη Σουηδία αντιμετώπισαν προβλήματα, με την εταιρεία να δηλώνει ότι η κατάσταση παρέμενε περιορισμένη και υπό έλεγχο.

Με πληροφορίες από: Newsit