Ο Ευθύμης Λέκκας προειδοποιεί: Το Ρέθυμνο πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, υπογράμμισε την ανάγκη το Ρέθυμνο να είναι προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο ενός τσουνάμι. Η προειδοποίηση αυτή έγινε από το βήμα του συνεδρίου «Rethymno Blue Shield», όπου ο κ. Λέκκας παρουσίασε μια πρώτη γεύση από τη νέα, επικαιροποιημένη μελέτη αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος τσουνάμι είναι υπαρκτός για το Ρέθυμνο και έχει υπολογιστεί επιστημονικά, καθιστώντας επιτακτικό τον σωστό σχεδιασμό για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Ο υπαρκτός κίνδυνος και η νέα μελέτη

Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε πως η νέα, επικαιροποιημένη μελέτη αντισεισμικής προστασίας του Ρεθύμνου, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε προσεχή ημερίδα, καταδεικνύει τον υπαρκτό κίνδυνο τσουνάμι για την περιοχή. Ο κίνδυνος αυτός έχει υπολογιστεί επιστημονικά, καθιστώντας την προετοιμασία αναγκαία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι».

Η ομιλία του κ. Λέκκα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τριήμερου συνεδρίου «Rethymno Blue Shield», το οποίο διοργάνωσε ο δήμος Ρεθύμνου. Εκεί, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εστίασε στην κρίσιμη ανάγκη για έναν οργανωμένο και ασφαλή σχεδιασμό απομάκρυνσης τόσο των ντόπιων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης.

Η πρόκληση της καλοκαιρινής περιόδου

Ο καθηγητής επισήμανε ότι η πρόκληση της προετοιμασίας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και κρίσιμη κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Τους θερινούς μήνες, ο πληθυσμός του Ρεθύμνου εκτοξεύεται, καθώς χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Παρά την ανάγκη για ετοιμότητα, ο κ. Λέκκας ξεκαθάρισε ότι ένα ενδεχόμενο φαινόμενο τσουνάμι στο Ρέθυμνο δεν αναμένεται να έχει μεγέθη αντίστοιχα με αυτά των καταστροφικών τσουνάμι που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε περιστατικά στην Ασία, όπως η Ιαπωνία και η Ινδονησία, καθώς και στη Λατινική Αμερική, όπως η Χιλή, όπου τα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

Διεθνή και εγχώρια παραδείγματα τσουνάμι

Για να καταδείξει την επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη και σωστή προετοιμασία του Ρεθύμνου, αλλά και της Κρήτης γενικότερα, απέναντι στην απειλή τσουνάμι, ο κ. Λέκκας χρησιμοποίησε τη δύναμη της εικόνας. Παρουσίασε αποκαλυπτικά βίντεο από διεθνή και εγχώρια συμβάντα, προκειμένου να αναδείξει τις επιπτώσεις και την ανάγκη για προστασία.

Μεταξύ των παραδειγμάτων που προβλήθηκαν, ήταν το καταστροφικό τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο προκλήθηκε από σεισμό 9 ρίχτερ. Το συγκεκριμένο φαινόμενο σάρωσε τουριστικές περιοχές, οδηγώντας σε μια εκατόμβη νεκρών, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν 54.000 τουρίστες. Επίσης, παρουσιάστηκε το τσουνάμι που έπληξε την Ιαπωνία το 2011.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ένα εγχώριο φαινόμενο: το τσουνάμι που έπληξε τη Σάμο πριν από περίπου πέντε χρόνια. Τότε, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στο Βαθύ πλημμύρισαν, αναδεικνύοντας την τρωτότητα και των ελληνικών περιοχών σε τέτοια φαινόμενα.

Αξιοποίηση εμπειριών για την προστασία

Ο Ευθύμης Λέκκας εξήγησε ότι ο ίδιος και η επιστημονική του ομάδα, κατά την εκπόνηση της νέας, επικαιροποιημένης και ολοκληρωμένης μελέτης αντισεισμικής προστασίας, έχουν βασιστεί στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από όλα αυτά τα συμβάντα ανά την υφήλιο. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση τόσο της ίδιας της εκδήλωσης και της συμπεριφοράς των φαινομένων, όσο και των «τρωτών» σημείων των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας.

Ο μεγάλος προβληματισμός, όπως αναφέρθηκε, αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν οι δομές προστασίας και να βελτιωθούν τα σχέδια εκκένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, όπως το Ρέθυμνο με τον αυξημένο τουριστικό του πληθυσμό. Η μελέτη στοχεύει στην παροχή συγκεκριμένων κατευθύνσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου τσουνάμι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis