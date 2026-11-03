Ο Γιώργος Πρίντεζης αρνήθηκε πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τα ψηφοδέλτια

Το όνομα του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα, Γιώργου Πρίντεζη, έχει απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, όχι όμως για ζητήματα που αφορούν τα παρκέ. Ο διακεκριμένος αθλητής βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με δύο διαφορετικές προτάσεις που δέχτηκε, και τις οποίες αμφότερες αρνήθηκε. Οι εξελίξεις αυτές, που αφορούν τόσο τον αθλητικό όσο και τον πολιτικό χώρο, έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον στο παρασκήνιο.

Η πρόταση για την ΕΟΚ και η άρνηση

Πριν από λίγες ημέρες, ο Γιώργος Πρίντεζης δέχτηκε μια κρούση για να αναλάβει την υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα τον έφερνε σε μια κομβική θέση στον ελληνικό αθλητισμό, απορρίφθηκε από τον ίδιο.

Ο λόγος της άρνησής του, όπως ο ίδιος ανέφερε, ήταν η βαθιά του ταύτιση με τον Ολυμπιακό. Ο Πρίντεζης δήλωσε ότι «δεν κάθεται καλά» στον ίδιο να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο, δεδομένης της μακράς και επιτυχημένης πορείας του με την ομάδα του Πειραιά. Η απόφασή του αυτή υποδηλώνει την επιθυμία του να παραμείνει πιστός στις αρχές και τις σχέσεις που έχει χτίσει στον αθλητικό χώρο.

Το παρασκήνιο και το δεύτερο «όχι»

Πέρα από την άρνηση για την προεδρία της ΕΟΚ, το παρασκήνιο αποκάλυψε ένα ακόμη «όχι» από τον Γιώργο Πρίντεζη, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή η πληροφορία διέρρευσε από μανατζαρέους που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρώην μπασκετμπολίστα, φέρνοντας στο φως μια νέα διάσταση των προτάσεων που δέχτηκε πρόσφατα.

Το δεύτερο αυτό «όχι» αφορά άμεσα την πολιτική σκηνή της χώρας, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον για τον Γιώργο Πρίντεζη δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητικό τομέα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους χώρους δημόσιας δράσης.

Πολιτική πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, ο Γιώργος Πρίντεζης είχε δεχτεί πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόταση αυτή αφορούσε τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος, μια κίνηση που θα σηματοδοτούσε την είσοδό του στον χώρο της πολιτικής.

Η προσέγγιση από τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει την εκτίμηση προς το πρόσωπο του Πρίντεζη και την αναγνώριση της δημόσιας εικόνας του, με την προοπτική να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια με μια προσωπικότητα από τον χώρο του αθλητισμού.

Η άρνηση ανάμειξης με την πολιτική

Παρά την πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Πρίντεζης δεν θέλησε να αναμειχθεί με την πολιτική. Η άρνησή του αυτή επιβεβαιώνει την επιθυμία του να παραμείνει εκτός του πολιτικού στίβου, διατηρώντας την απόστασή του από κομματικές δεσμεύσεις και διεργασίες.

Η στάση του Πρίντεζη υπογραμμίζει την προτίμησή του να επικεντρώνεται σε άλλους τομείς, μακριά από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της πολιτικής ζωής.

Ο «μονός» δρόμος για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ

Μετά την άρνηση του Γιώργου Πρίντεζη να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μένει προς το παρόν μόνο με τον γκαρντ Άγγελο Κορωνιό. Η αρχική σκέψη φαίνεται πως ήταν η δημιουργία ενός «διδύμου» με τον Πρίντεζη, ο οποίος αγωνιζόταν στη θέση «4».

Ωστόσο, καθώς δεν προέκυψε η επιθυμητή «μεταγραφή» για τη θέση «4», η σύνθεση των ψηφοδελτίων, τουλάχιστον ως προς αυτό το αρχικό πλάνο, παραμένει με μία μόνο αθλητική προσωπικότητα από τον χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki