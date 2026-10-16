Το νέο serum Revitalift Filler Hyaluron PDRN+ της L’Oréal Paris κυκλοφορεί με την Κένταλ Τζένερ

Ένα νέο προϊόν ομορφιάς κυκλοφορεί στην αγορά, το serum Revitalift Filler Hyaluron PDRN+ της L’Oréal Paris. Η εταιρία επιλέγει ως βασικό πρόσωπο της καμπάνιας την πρέσβειρά της, Κένταλ Τζένερ. Ο νέος ορός προσώπου υπόσχεται αντιρυτιδική δράση, αναπλήρωση όγκου, καθώς και το αποκαλούμενο «The Kendall effect».

Η νέα πρόταση της L’Oréal Paris

Το Revitalift Filler Hyaluron PDRN+ serum της L’Oréal Paris αποτελεί μια νέα προσθήκη στην κατηγορία των προϊόντων περιποίησης προσώπου. Ο ορός αυτός «οπλοφορεί» με μια σύνθεση που στοχεύει σε πολλαπλά οφέλη για την επιδερμίδα.

Σύμφωνα με τις υποσχέσεις του προϊόντος, η δράση του επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των ρυτίδων, στην αναπλήρωση του όγκου του δέρματος και στην επίτευξη του «Kendall effect». Αυτό το αποτέλεσμα πιθανολογείται ότι αναφέρεται στην όψη που επιθυμεί να προσδώσει το serum, εμπνευσμένο από την εμφάνιση του μοντέλου.

Η Κένταλ Τζένερ ως πρέσβειρα

Η παγκοσμίου φήμης Κένταλ Τζένερ έχει αναλάβει τον ρόλο της πρέσβειρας και του βασικού προσώπου για την καμπάνια του νέου serum. Η παρουσία της στο επικοινωνιακό υλικό της L’Oréal Paris είναι κεντρική, προβάλλοντας το μήνυμα «Be kind to your skin».

Ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, η Κένταλ Τζένερ συνδέεται άμεσα με την εικόνα του προϊόντος, μεταφέροντας το μήνυμα της φροντίδας και της περιποίησης του δέρματος.

Έμπνευση από την κορεάτικη ομορφιά και καινοτομία

Ο νέος ορός προσώπου της L’Oréal Paris αντλεί την έμπνευσή του από τις ενέσιμες θεραπείες filler και skin boosters, οι οποίες αποτελούν κορυφαία τάση στην κορεάτικη ομορφιά. Αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια εκδυτικοποίηση του σύγχρονου Korean beauty, προσαρμόζοντας τις αρχές του σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Revitalift Filler Hyaluron PDRN+ είναι ότι συνδυάζει για πρώτη φορά δύο ενεργά συστατικά σε ένα μόνο μπουκάλι. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει την ταυτόχρονη δράση διαφορετικών παραγόντων για ολοκληρωμένη περιποίηση.

Τα ενεργά συστατικά: Υαλουρονικό οξύ και PDRN

Τα δύο βασικά ενεργά συστατικά που περιέχει το serum είναι το υαλουρονικό οξύ και το PDRN. Το υαλουρονικό οξύ είναι γνωστό για την εντατική ενυδατική του δράση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη σύσφιξη της επιδερμίδας, στη μείωση των ρυτίδων και στο γέμισμα των λεπτών γραμμών. Επιπλέον, βοηθά στην επαναφορά του όγκου του δέρματος.

Το PDRN, το οποίο είναι το ακρωνύμιο για το Πολυδεοξυριβονουκλεοτίδιο, αποτελεί το δεύτερο ενεργό συστατικό. Αυτή η ουσία ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, ενός βασικού δομικού συστατικού του δέρματος, και βελτιώνει την ελαστικότητά του, συμβάλλοντας σε μια πιο νεανική και σφριγηλή όψη.

Η προέλευση και η αποτελεσματική απορρόφηση του PDRN+

Ενώ το παραδοσιακό PDRN έχει συνήθως ζωική προέλευση, προερχόμενο συγκεκριμένα από τον σολομό, το PDRN που χρησιμοποιείται στον ορό της L’Oréal Paris περιγράφεται ως vegan. Η παραγωγή του γίνεται μέσω βιοτεχνολογίας και βιοζύμωσης, εξασφαλίζοντας μια εναλλακτική, φυτικής βάσης πηγή.

Σύμφωνα με τη L’Oréal Paris, το αποκλειστικό της PDRN+ έχει μέγεθος περίπου 3.000 φορές μικρότερο από αυτό ενός πόρου της επιδερμίδας. Αυτό το μικρό μέγεθος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπει την αποτελεσματική απορρόφηση του συστατικού από την επιφάνεια του δέρματος, μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητά του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis