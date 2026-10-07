Οι «Μπλε Ώρες» συνεχίζονται απόψε, Πέμπτη (7/10) στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και προσωπικές θυσίες. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Εύα, η οποία δείχνει για ακόμη μια φορά τη μεγαλοψυχία της, αποφασίζοντας να θυσιάσει τον έρωτά της για το καλό της μικρής Φιλίππας. Αυτή η απόφαση οδηγεί σε έναν αναπάντεχο χωρισμό, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις ζωές των πρωταγωνιστών.

Παράλληλα, διάφορα υπόγεια σχέδια συνεχίζονται, με τον Πέτρο και την Κορίνα να δρουν ο καθένας για το δικό του όφελος. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη Στέλλα, ενώ οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και οι προσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται.

Η θυσία της Εύας και ο θυμός του Άγγελου

Η Εύα, την οποία υποδύεται η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, ζητά από τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) να χωρίσουν. Η απόφασή της αυτή πηγάζει από την επιθυμία της να επανέλθει η ηρεμία στο σπίτι του Άγγελου, κάνοντας μια σημαντική θυσία για το καλό της μικρής Φιλίππας. Ωστόσο, η Εύα παρουσιάζει στον Άγγελο τον χωρισμό ως το τέλος ενός απλού ενθουσιασμού, χωρίς να αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο της θυσίας της.

Ο Άγγελος, θυμωμένος από τη στάση της Εύας, αποφασίζει να ταξιδέψει στη Σκιάθο μαζί με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης). Σκοπός του ταξιδιού τους είναι να διαπραγματευτούν την αγορά του διπλανού οικοπέδου, με απώτερο στόχο να βγάλουν την Έρικα (Έλενα Σάββα) από το παιχνίδι των επιχειρηματικών εξελίξεων.

Επιχειρηματικές κινήσεις και προσωπικά συμφέροντα

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος προτείνει συνεταιρισμό στην Έρικα, η οποία όμως αρνείται την πρόταση. Αυτή η άρνηση εντείνει τις εντάσεις και τις αντιπαλότητες στον επιχειρηματικό χώρο. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) συνεχίζει τα δικά της σχέδια, προσπαθώντας να ισχυροποιήσει τη θέση της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) στην επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό, της δίνει διάφορες επαγγελματικές ιδέες, οι οποίες αναμένεται να τη βοηθήσουν να ξεχωρίσει.

Παράλληλα, ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), τυφλωμένος από τη ζήλια του, προχωρά σε μια ακόμη απόπειρα κατά του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης), δημιουργώντας νέα προβλήματα και εντάσεις στις σχέσεις των προσώπων.

Αναζητήσεις και νέες γνωριμίες

Ο ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της Στέλλας (Νόνη Ιωαννίδου), την ενημερώνει ότι πιθανότατα εντόπισε τον χαμένο της γιο στη Λάρισα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Στέλλα προχωρά αμέσως σε μυστική εξέταση DNA, προκειμένου να επιβεβαιώσει την πληροφορία και να μάθει την αλήθεια για τον γιο της.

Σε ένα άλλο μέτωπο, η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) καλεί τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) σε τραπέζι, με σκοπό να τον ευχαριστήσει για την εξυπηρέτηση που της έκανε σχετικά με την τράπεζα. Ωστόσο, τελικά είναι ο Διονύσης αυτός που κερνάει, δείχνοντας το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για τη Βάσια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε νέες εξελίξεις στη σχέση τους.

Με πληροφορίες από: Reader