Παύλος Μαρινάκης: «Θα αγωνιστώ για κάθε οικογένεια όπως για τη δική μου»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε σε εκδήλωση με τίτλο «Η Κηφισιά Ψηλότερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Στην εκδήλωση, όπου συμμετείχαν πολίτες της Κηφισιάς, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Η ροή της συζήτησης καθορίστηκε από τις ερωτήσεις των πολιτών, οι οποίοι τον ρώτησαν απευθείας για όσα τους απασχολούν.

Η υποψηφιότητα και η εκδήλωση στην Κηφισιά

Ο κ. Μαρινάκης, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που είναι υποψήφιος και τόνισε: «Η κάλπη είναι άδεια. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία και την αγάπη του κόσμου που βρέθηκε στην εκδήλωση. Η συζήτηση στην Κηφισιά κάλυψε τόσο τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα όσο και θέματα που αναδεικνύουν οι δημότες και οι τοπικοί εκπρόσωποι.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, μια περιοχή που περιλαμβάνει την Κηφισιά, την Ερυθραία και την Εκάλη. Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που ξεκίνησε ο κ. Μαρινάκης πριν από έναν χρόνο, με στόχο την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία των ανοιχτών συζητήσεων

Η εκδήλωση στην Κηφισιά ήταν ένας ακόμα σταθμός της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε ο κ. Μαρινάκης πριν από έναν χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, διοργανώνει κάθε μήνα, σε διαφορετικό δήμο, ανοιχτές εκδηλώσεις όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να τον ρωτούν απευθείας για όσα τους απασχολούν.

Μέχρι σήμερα, τέτοιες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορους δήμους του Βόρειου Τομέα και της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει εκδηλώσεις σε Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια και Παπάγου, δίνοντας βήμα στους κατοίκους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

Η πολιτική ως λειτούργημα και η διαμόρφωση της ατζέντας

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον ρόλο της πολιτικής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι ένα λειτούργημα παράλληλα με το όποιο επάγγελμα έχουμε». Τόνισε τη σημασία του να εισέρχονται οι πολιτικοί με ένσημα στην πολιτική και να συνεχίζουν να εργάζονται μετά το πέρας της πολιτικής τους θητείας. Σημείωσε επίσης ότι το λειτούργημα αυτό απαιτεί ακρόαση, σεβασμό και την υλοποίηση όσων είναι εφικτά.

Για τον ίδιο, το γεγονός ότι σε μια μεγάλη αίθουσα μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει αποτελεί υποχρέωση, όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική, καθώς έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα. Αυτή η ατζέντα, όπως εξήγησε, είναι το κεντρικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού και «επόμενου πρωθυπουργού» Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η ατζέντα κάθε δήμου και κάθε γειτονιάς.

Δέσμευση για αγώνα και προσωπική προσέγγιση

Ο Παύλος Μαρινάκης υποσχέθηκε ότι θα αγωνιστεί για καθετί που βελτιώνει την Κηφισιά, την Ερυθραία, την Εκάλη, τον Βόρειο Τομέα και τη χώρα. Δήλωσε ότι θα το κάνει «όπως αγωνίζομαι για το σπίτι μου, για την οικογένειά μου, για όλη μου τη ζωή». Αυτός είναι και ο λόγος που, μετά από απόφαση και μαζί με άλλα στελέχη του πρωθυπουργού, κατεβαίνει στον Βόρειο Τομέα.

Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να αγωνιστεί για κάθε οικογένεια όπως για τη δική του, για κάθε επιχείρηση, και ειδικά για κάθε μικρομεσαία, όπως αγωνίζεται για τη δική του εταιρεία. Η εταιρεία του βρίσκεται σε αναστολή λόγω των υπουργικών του καθηκόντων και αποτελεί το «επαγγελματικό σπίτι» που τον περιμένει όταν κλείσει ο κύκλος της πολιτικής. Παράλληλα, υποσχέθηκε να αγωνιστεί για κάθε εργαζόμενο, όπως εργάζεται ο ίδιος από τότε που πήρε το πτυχίο του.

Μεγάλα ζητήματα και καθημερινές ανάγκες

Στην εκδήλωση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως η εξωτερική πολιτική, η οικονομία, η ενέργεια και το δημογραφικό. Για τον ίδιο, το δημογραφικό αποτελεί το πρώτο ζήτημα στην ατζέντα, τόσο προεκλογικά όσο και κυρίως μετεκλογικά. Η συζήτηση, ωστόσο, επεκτάθηκε και σε όσα αναδεικνύουν οι δημότες, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος, εκπρόσωποι της περιφέρειας και οι απλοί πολίτες.

Τόνισε, τέλος, ότι και τα «μικρά» και καθημερινά ζητήματα έχουν μεγάλη σημασία, καθώς μια μαμά αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις στην καθημερινότητά της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr