Ο Γιώργος Λιανός, σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε εκτενώς στο αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο προβλήθηκε το προηγούμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη μεγάλη συγκίνηση που επικράτησε στα γυρίσματα, τονίζοντας ότι χρειάστηκε να διακοπούν πολλές φορές λόγω της έντασης των συναισθημάτων.

Επιπλέον, ο Γιώργος Λιανός μίλησε για την Πάολα, η οποία αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στον νέο κύκλο του μουσικού show, περιγράφοντας τη δική της ξεχωριστή παρουσία. Σχολίασε επίσης με χιούμορ την επιθυμία του Φάνη Λαμπρόπουλου να αναλάβει τη θέση του παρουσιαστή.

Το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη και η τηλεθέαση

Το αφιέρωμα του Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, που προβλήθηκε προχτές το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, «τρέλανε την τηλεθέαση» και αποτέλεσε μια πολύ ωραία στιγμή. Ο Γιώργος Λιανός περιέγραψε πως όλοι οι συντελεστές πήγαν στο γύρισμα «μουδιασμένοι», καθώς θεωρούσαν χρέος τους να το πραγματοποιήσουν.

Παρόλο που ο Γιώργος Λιανός δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο The Voice, το αφιέρωμα χαρακτηρίστηκε ως μια «πολύ ωραία συνεύρεση» που περιείχε «πολλά ανθρώπινα στοιχεία». Η εκπομπή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Η συγκίνηση και οι διακοπές των γυρισμάτων

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το αφιέρωμα, η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκε να διακοπούν πολλές φορές. Ο Γιώργος Λιανός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα αντέξαμε», αναδεικνύοντας το φορτισμένο κλίμα που επικράτησε.

Οι συμμετέχοντες ένιωθαν έντονα την παρουσία του εκλιπόντος τραγουδιστή, με τον παρουσιαστή να αναφέρει πως «ήταν σαν να ήταν εκεί». Αυτή η αίσθηση συνέβαλε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα συναισθηματικής ατμόσφαιρας καθ' όλη τη διάρκεια του γυρίσματος.

Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη

Στον νέο κύκλο του The Voice, η Πάολα θα καθίσει στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Λιανός εξέφρασε την εκτίμησή του για την τραγουδίστρια, δηλώνοντας ότι «μπήκε κατευθείαν στο κλίμα» του show.

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε την Πάολα ως μια «ξεχωριστή νότα» και τόνισε πως είναι «ο μόνος άνθρωπος που θα έπρεπε να καθίσει στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη». Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της μουσικής.

Η σχέση της Πάολα με τον εκλιπόντα τραγουδιστή

Ο Γιώργος Λιανός έκανε αναφορά και στη στενή σχέση που διατηρούσε η Πάολα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο πρώην σύντροφος της Πάολα εκμυστηρεύτηκε ότι, αν περνούσε από το χέρι της, «θα δούλευε μόνο με τον Γιώργο Μαζωνάκη», υπογραμμίζοντας τη βαθιά τους σύνδεση.

«Περνούσαν πάρα πολύ καλά και καταλάβαινε ο ένας τον άλλο», ανέφερε ο Λιανός, σκιαγραφώντας μια σχέση αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Σαμπάνης είχε δηλώσει: «Στον Μαζωνάκη αφιέρωσα 18 χρόνια από τη ζωή μου».

Η ατάκα για τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Ο Γιώργος Λιανός δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ την επιθυμία του Φάνη Λαμπρόπουλου να αναλάβει τη θέση του παρουσιαστή στο The Voice. Ο Λιανός ανέφερε ότι ο Φάνης Λαμπρόπουλος «θέλει εδώ και καιρό να πάρει τη θέση μου στο Voice».

Ο παρουσιαστής απάντησε με μια ατάκα, τονίζοντας ότι «στους όρους είναι ότι ο παρουσιαστής πρέπει να έχει μαλλιά». Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Λιανός έβαλε μια χιουμοριστική νότα στη συζήτηση, κλείνοντας τις δηλώσεις του.

Με πληροφορίες από: Reader