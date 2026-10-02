Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει τη νέα του σατιρική παράσταση

Ο Αλέξανδρος Ρήγας υπογράφει μια νέα παράσταση που αναμένεται να ανεβεί τον Νοέμβριο στο Από Μηχανής θέατρο. Πρόκειται για μια κωμωδία-σάτιρα με τίτλο «Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα», η οποία φιλοδοξεί να ταρακουνήσει τα νερά, τα μυαλά, τις αναμνήσεις, τις αντιδράσεις, τις πράξεις και τις θεωρίες του κοινού.

Το έργο παρουσιάζει τις προσπάθειες έξι συγγραφέων να δημιουργήσουν μία κωμωδία, εστιάζοντας στο ξημέρωμα ενός καινούριου κόσμου. Η παράσταση υπόσχεται μια σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αιχμηρή προσέγγιση σε σύγχρονα θέματα.

Η νέα σατιρική κωμωδία «Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα»

Η νέα θεατρική παραγωγή του Αλέξανδρου Ρήγα φέρει τον τίτλο «Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα» και χαρακτηρίζεται ως κωμωδία – σάτιρα. Το έργο έχει σκοπό να προκαλέσει σκέψεις και αντιδράσεις, καθώς αναφέρεται σε μια παράσταση που έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά, τα μυαλά, τις αναμνήσεις, τις αντιδράσεις, τις πράξεις και τις θεωρίες του θεατή.

Πρόκειται για μια σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αιχμηρή σάτιρα, η οποία προσκαλεί το κοινό να γελάσει, να δράσει και, ενδεχομένως, να αντιδράσει, αν και αυτό δηλώνεται ως εθελοντικό.

Το θέμα και οι σύγχρονες προκλήσεις

Η κεντρική ιδέα της παράστασης περιστρέφεται γύρω από τις προσπάθειες έξι συγγραφέων. Αυτοί οι συγγραφείς επιχειρούν να γράψουν μία κωμωδία που να αντικατοπτρίζει το ξημέρωμα ενός καινούριου κόσμου. Ο κόσμος αυτός χαρακτηρίζεται από μια σειρά σύγχρονων τάσεων και ζητημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι «woke ατζέντες», η έννοια του «political correct», οι «καθεστωτικές λογοκρισίες», οι «δικαιωματισμοί» και οι «συμπεριλήψεις». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η παράσταση εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις που επαναπροσδιορίζονται και τους ανθρώπους που επανασυστήνονται, καθώς ένας παλιός κόσμος φεύγει και ένας νέος αναδύεται.

Οι συντελεστές της θεατρικής παραγωγής

Την παράσταση «Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα» υπογράφει ο Αλέξανδρος Ρήγας. Ο ίδιος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του έργου, διασφαλίζοντας τη δική του οπτική και καλλιτεχνική προσέγγιση επί σκηνής. Η συμβολή του είναι καθοριστική τόσο στη δημιουργία του κειμένου όσο και στην καθοδήγηση των ηθοποιών.

Το κείμενο της παράστασης αποτελεί προϊόν συνεργασίας. Εκτός από τον Αλέξανδρο Ρήγα, στην συγγραφή του έργου συμμετέχει και ο Παναγιώτης Κακαβάς, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της ιστορίας και των διαλόγων της σατιρικής κωμωδίας.

Πότε και πού θα ανέβει η παράσταση

Η πρεμιέρα της παράστασης «Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα» έχει προγραμματιστεί για τον μήνα Νοέμβριο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο σε έναν συγκεκριμένο θεατρικό χώρο, ο οποίος είναι γνωστός για τις ποιοτικές του παραγωγές.

Συγκεκριμένα, η παράσταση θα ανέβει στο Από Μηχανής θέατρο. Αυτός ο χώρος θα φιλοξενήσει τη νέα αυτή σατιρική κωμωδία, προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον για την παρουσίαση του έργου του Αλέξανδρου Ρήγα και του Παναγιώτη Κακαβά.

Με πληροφορίες από: Enikos