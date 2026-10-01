Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ζητά κατάθεση της κόρης του και άλλων μαρτύρων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητά με αίτησή του στον ανακριτή την κλήση νέων μαρτύρων. Μεταξύ αυτών των μαρτύρων βρίσκεται και η κόρη του. Ο Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον τραγουδιστή και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη μοιραία πλασμαφαίρεση.

Η υπερασπιστική γραμμή του γιατρού

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή, κρατώντας πλέον αποστάσεις από την επίσης προφυλακισμένη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα. Προσπαθεί να πείσει τις αρχές ότι δεν είχε εμπλοκή στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, δεν γνώριζε.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός δηλώνει κατηγορηματικά: «Ούτε του παρείχα οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισα ποτέ». Αυτή η δήλωση αποτελεί κεντρικό σημείο της υπεράσπισής του, καθώς αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τον εκλιπόντα τραγουδιστή.

Η αίτηση στον ανακριτή και οι ισχυρισμοί

Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο προφυλακισθείς γιατρός κατέθεσε αίτηση μέσω των συνηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος. Στην αίτηση αυτή, αναφέρει πως υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν γνώριζε καν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο «ιατρείο» της Καρνεάδου.

«Δεν επικοινώνησα, δεν εξέτασα ποτέ τον εκλιπόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θεοδωρόπουλος. Επιπλέον, περιγράφει το ραντεβού που είχε η σύζυγός του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένα «αδιάφορο περιστατικό» για τον ίδιο, υπογραμμίζοντας την υποτιθέμενη έλλειψη ενδιαφέροντος και εμπλοκής του.

Το «αδιάφορο περιστατικό» και η απουσία του

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι δεν συνδεόταν με το γεγονός της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο του ιατρείου. «Δεν συνδεόμουν με αυτό την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στο χώρο», δήλωσε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αψηφώντας τελείως το γεγονός, έφυγε και πήγε σε εστιατόριο.

Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι γνωστή στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό. Ο γιατρός δήλωσε πως δεν έδωσε «καμία σημασία στο ραντεβού» της συζύγου του με τον τραγουδιστή, ενισχύοντας τον ισχυρισμό του περί πλήρους άγνοιας και μη εμπλοκής.

Η κατάθεση της κόρης του και άλλων μαρτύρων

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ζήτησε την εξέταση της κόρης του ως μάρτυρα. Επισήμανε πως το παιδί του «βρισκόταν στο ιατρείο με φιλικό της πρόσωπο» την επίμαχη ώρα. «Με βρήκαν στον καναπέ και μιλήσαμε με το φίλο της για την ακαδημαϊκή πρόοδο», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι δεν είχε «καμία εικόνα κανενός επείγοντος».

Ο γιατρός υποστηρίζει επίσης ότι η κόρη του μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Επιπλέον, ζητά να εξεταστεί ο ασθενής Μ., ο οποίος, όπως λέει, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τον εξέταζε επί μακρόν πριν την άφιξη του εκλιπόντος. Τέλος, αναφέρεται και σε εργαζομένους που έχουν ήδη εξεταστεί και μπορούν να υποστηρίξουν την υπεράσπισή του.

Η θέση του για τη σχέση με τον εκλιπόντα

Από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας μέχρι σήμερα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι έχει προκύψει πως ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με τον εκλιπόντα ασθενή της κυρίας Γάκα, πέραν της συστέγασης. Αυτό, κατά τον ίδιο, καταμαρτυρούν όλοι οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί ως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του ασθενή Μ. και των εργαζομένων που κλήθηκαν.

Ο γιατρός δηλώνει ότι «ούτε επικοινώνησα ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασα, ούτε του πρότεινα οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχα οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισα ποτέ». Προσθέτει ότι η μη διασύνδεσή του θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, επιβεβαιώνοντας ότι ουδόλως συνδέεται ούτε καν με την υποδοχή ή την παρουσία του Μαζωνάκη στον χώρο του συστεγαζόμενου ιατρείου του.

Με πληροφορίες από: Topontiki