Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζεσούς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τον ακολούθησαν μέχρι το αεροδρόμιο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να εγκαταλείψει την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Το γεγονός έλαβε χώρα σχεδόν μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα με τη Δανία, ο οποίος θα διεξαγόταν στην Κοπεγχάγη στο πλαίσιο του Nations League. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο προπονητής Χόρχε Ζεσούς, μαζί με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ακολούθησαν τον διάσημο ποδοσφαιριστή μέχρι το αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσουν.

Η αιφνίδια αποχώρηση από την αποστολή

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γνωστός και ως CR7, αποχώρησε αρχικά από την προπόνηση της εθνικής ομάδας των Ιβήρων και στη συνέχεια εγκατέλειψε εντελώς την αποστολή. Αυτή η κίνηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, προκάλεσε πολλά ερωτήματα και συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε πως η αλήθεια πίσω από την απόφασή του θα αποκαλυφθεί σύντομα σε όλους. Παράλληλα, ένα δημοσίευμα της O'Jogo κάνει λόγο για την απόφαση του 41χρονου να αποσυρθεί οριστικά από την Εθνική Πορτογαλίας, κάτι που θα σηματοδοτούσε το τέλος μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας.

Οι προσπάθειες μεταπείθησης στο αεροδρόμιο

Οι λόγοι που οδήγησαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την ακραία κατάσταση παραμένουν άγνωστοι. Ωστόσο, φαίνεται πως οι άνθρωποι της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή για να του αλλάξουν τη γνώμη και να τον κρατήσουν στην ομάδα. Η Marca αναφέρει λεπτομερώς τις ενέργειες του Χόρχε Ζεσούς και του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες φέρονται να «κυνήγησαν» τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι το αεροδρόμιο, όπου και επιχείρησαν να έχουν μια τελευταία συνομιλία μαζί του. Στόχος τους ήταν να τον μεταπείσουν να παραμείνει στην αποστολή, τονίζοντας πιθανώς τη σημασία της παρουσίας του για την εθνική ομάδα.

Η αμετακίνητη στάση του Ρονάλντο

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του Χόρχε Ζεσούς και του προέδρου της Ομοσπονδίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να μην ήθελε να ακούσει τίποτα από όσα του έλεγαν. Η στάση του ήταν αμετακίνητη, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει με την απόφασή του να αποχωρήσει.

Ο Πορτογάλος αστέρας, χωρίς να αλλάξει γνώμη, επιβιβάστηκε στο ιδιωτικό του αεροπλάνο. Ο προορισμός του ήταν η Μαδρίτη, όπου και πέταξε, ολοκληρώνοντας έτσι την αποχώρησή του από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας λίγο πριν από τον σημαντικό αγώνα του Nations League.

Το μέλλον του στην εθνική ομάδα θεωρείται τελειωμένο

Μετά την άρνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μεταπειστεί και την αναχώρησή του, η Marca αναφέρει ότι οι αρμόδιοι στην Πορτογαλική Ομοσπονδία θεωρούν πλέον την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα ως οριστική. Αυτό υποδηλώνει ένα πιθανό και οριστικό τέλος στην πολυετή και λαμπρή πορεία του ποδοσφαιριστή με το εθνόσημο της Πορτογαλίας.

Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν τον CR7 σε αυτή την εξέλιξη παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό, παρά τις δηλώσεις του ίδιου του παίκτη ότι θα τους αποκαλύψει σύντομα. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αναμονής και προβληματισμού σχετικά με το μέλλον του στην διεθνή σκηνή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta