Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη λόγω κακοκαιρίας: Επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ και πρόγνωση για την Αττική

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, με έμφαση στην Κρήτη. Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο.

Έκτακτο δελτίο και προειδοποιήσεις στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, επηρεάζοντας κυρίως τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Τα έντονα αυτά φαινόμενα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, πιθανόν να διαρκέσουν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες της περιοχής του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Η προειδοποίηση αφορά ειδικότερα τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν την αποφυγή μετακινήσεων και επισκέψεων στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και να καταστήσουν επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Η εξέλιξη των φαινομένων σήμερα Πέμπτη

Για σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες.

Τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στο Ιόνιο ο ήλιος θα κυριαρχεί περισσότερο, ενώ ψιχάλες είναι πιθανές στην οροσειρά της Πίνδου. Στις Σποράδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Μαγνησία και στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια αναμένονται περισσότερες βροχές και πιθανές καταιγίδες ή τοπικά μπουρίνια. Στη Νότια Εύβοια οι βροχές θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ λιγότερα φαινόμενα θα παρατηρηθούν στην Ανατολική Στερεά και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στο νότιο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα υπάρξουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με κάποιες νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο δεν θα λείψουν κάποιες βροχές ή και καταιγίδες μέσα στην ημέρα.

Οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες έχουν επιβληθεί στο Αιγαίο, φτάνοντας τα επίπεδα θύελλας έως 8-9 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, καθώς και στη Θάλασσα των Κυθήρων. Γενικότερα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6-7 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν τα 80-90 χιλιόμετρα την ώρα.

Αντιθέτως, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο μέτριοι 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, οι τιμές θα είναι από 14 έως 23 βαθμούς, και στη Δυτική Ελλάδα από 13 έως 27 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς, και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι, το θερμόμετρο θα δείξει 21 με 23 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ στη Δυτική χώρα και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-26 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο στα ορεινά καθιστά το σκηνικό χειμερινό.

Πρόγνωση για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, την Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος όλη μέρα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι «το πάει για βροχή», με πιθανότητα λίγων ψιλόβροχων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ, και στα ανατολικά και νότια του νομού θα φτάνουν και τα 6-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα δείξει από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, γενικά δεν αναμένονται φαινόμενα, με τη μέρα να κυλάει με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα να κάνουν την εμφάνισή τους. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Επιμονή του άστατου καιρού την Παρασκευή

Την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, ο άστατος καιρός αναμένεται να επιμείνει στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki