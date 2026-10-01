Παρατεταμένη κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, τι θα γίνει στην Αττική

Παρατεταμένη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έδωσε την πρόγνωσή του για την εξέλιξη των φαινομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στον καιρό στην Αττική, όπου αναμένονται καταιγίδες και ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα.

Το επίκεντρο της κακοκαιρίας και η εξέλιξη των φαινομένων

Πιο αναλυτικά, η Κρήτη θα παραμείνει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για αρκετές ακόμη ημέρες, όπως τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Οι βροχές θα είναι επίμονες και τοπικά έντονες, με το ασταθές σκηνικό να συνεχίζεται έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Η διαταραχή εντοπίζεται στο νότιο – νοτιοανατολικό Αιγαίο και προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν στάσιμη τις επόμενες ημέρες.

Τα επικίνδυνα φαινόμενα θα εναλλάσσονται σε εξάρσεις και υφέσεις, με έμφαση στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εκτός από την Κρήτη, αναμένεται μεγάλος όγκος νερού στα Δωδεκάνησα και στην περιοχή της Εύβοιας. Αυτή την ώρα, συμπλέγματα καταιγίδων δραστηριοποιούνται πάνω από την Κρήτη, συνοδευόμενα από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιοχές τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τους 70 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ έως τη Δευτέρα και την Τρίτη σε κάποια σημεία μπορεί να υπερβούν και τους 200 τόνους ανά στρέμμα. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται αρκετά επικίνδυνη και κατά περιόδους θα επηρεάζει και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, απαιτώντας προσοχή σε Ρόδο, Καστελόριζο και Κω. Παράλληλα, η συννεφιά θα δίνει ηπιότερες βροχές στην Αττικοβοιωτία και στην ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην περιοχή της Εύβοιας τα φαινόμενα θα είναι κάπως πιο έντονα.

Ισχυροί άνεμοι και κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, τοπικά και θυελλώδεις, που θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική Πελοπόννησο, στη Λακωνία, στην Εύβοια, στην κεντρική Στερεά και στη νότια Κρήτη, ο άνεμος γίνεται καταβατικός και ενισχύεται περαιτέρω. Οι βροχές που έρχονται χαρακτηρίζονται από μεγάλη ραγδαιότητα, ένταση και διάρκεια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια.

Ο αέρας είναι πιο ψυχρός, κάτι που συνεπάγεται πτώση της θερμοκρασίας. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα και τιμές αντίστοιχου επιπέδου θα καταγραφούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός στην Αττική τις επόμενες ώρες

Στην Αττική σήμερα θα εναλλάσσονται ηλιοφάνεια και συννεφιά. Σε περιοχές όπου το ανάγλυφο το ευνοεί, και κυρίως στα ορεινά, όπως η Πεντέλη, η Πάρνηθα και ο Κιθαιρώνας, δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς βροχές.

Περισσότερες βροχές αναμένονται από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν μια νέα έξαρση θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, σε επίπεδα θυέλλης, ενώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση ψύχρας θα είναι ελαφρώς εντονότερη στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr