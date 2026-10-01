Δραματική πτήση της flydubai: Ο Νετανιάχου χαιρετίζει το θάρρος του Ινδού πιλότου

Συναγερμός σήμανε χθες, Τετάρτη, σε πτήση της εταιρείας flydubai, η οποία αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, όταν εκτυλίχθηκε βίαιη συμπλοκή στο πιλοτήριο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιχειρώντας να ρίξει το αεροπλάνο. Το περιστατικό προκάλεσε χάος μέσα στην καμπίνα και ανάγκασε την πτήση να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Το περιστατικό εν πτήσει

Η δραματική αυτή εξέλιξη έλαβε χώρα εν πτήσει, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης όχι μόνο μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, αλλά αποπειράθηκε και να ρίξει το αεροπλάνο, δημιουργώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην εταιρεία flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Η βίαιη συμπλοκή στο πιλοτήριο είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός και χάος μεταξύ των επιβατών. Οι χειρισμοί που ακολούθησαν οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους σε έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επικίνδυνη κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Η παρέμβαση και ο ηρωισμός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο Fox News, χαιρέτισε την «απίστευτη πράξη ηρωισμού» που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη συμβολή ενός επιβάτη και του Ινδού πιλότου, οι οποίοι, όπως δήλωσε, βοήθησαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι ενέργειες αυτών των ατόμων απέτρεψαν μια καταστροφή που «θα μπορούσε να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις». Η παρέμβασή τους ήταν καθοριστική για την εξουδετέρωση της απειλής και την τελική ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους, παρά τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στο πιλοτήριο.

Οι αντιδράσεις και οι χαρακτηρισμοί

Η εταιρεία flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε να «αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία» σχετικά με το συμβάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτική προσέγγιση των γεγονότων. Ωστόσο, οι ισραηλινές αρχές έκαναν λόγο για «απόπειρα τρομοκρατικής, τζιχαντιστικής επίθεσης».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η επίθεση είχε ως στόχο κυρίως τα Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες το 2020 οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τη χώρα. Ερωτηθείς από το Fox News αν πιστεύει ότι το Ιράν οργανώθηκε πίσω από αυτή την επίθεση, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε» ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση. Επιπλέον, μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση από τις υπηρεσίες Πληροφοριών για το περιστατικό.

Η σύλληψη και η έρευνα

Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση, έχει συλληφθεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτιμά πως ο συγκυβερνήτης θα μεταφερθεί στα Εμιράτα, δεδομένου ότι το αεροσκάφος αναχώρησε από εκεί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα «παρακολουθεί και πιθανόν θα συμμετάσχει στην έρευνα» για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η κατάσταση των επιβατών

Οι 174 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι όλοι σώοι και ασφαλείς. Η πλειονότητα των επιβατών ήταν Ισραηλινοί, οι οποίοι επέστρεφαν από το Ντουμπάι. Μετά την αναγκαστική προσγείωση, διασφαλίστηκε η ασφάλειά τους και πλέον βρίσκονται σε διαδικασία επαναπατρισμού.

Οι επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν με άλλη πτήση, η οποία θα τους μεταφέρει στον αρχικό τους προορισμό, το Τελ Αβίβ. Οι αρχές έχουν μεριμνήσει για την ομαλή διεκπεραίωση της επιστροφής τους, μετά την πρωτοφανή και επικίνδυνη εμπειρία που βίωσαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Με πληροφορίες από: News.gr