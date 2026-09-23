Η Hublot συνεργάζεται με τον Jeff Koons για το ρολόι «Classic Fusion Balloon Dog»

Η ελβετική εταιρεία ρολογιών Hublot, γνωστή για τις τολμηρές της συνεργασίες, προχώρησε σε μια νέα σύμπραξη με τον Αμερικανό εικαστικό Jeff Koons. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το ρολόι «Classic Fusion Balloon Dog», το οποίο αντλεί την έμπνευσή του απευθείας από τη διάσημη σειρά γλυπτών του Koons. Το νέο μοντέλο διατίθεται σε τρία έντονα χρώματα – κόκκινο, μπλε και ασημί – με κάθε απόχρωση να κυκλοφορεί σε περιορισμένη έκδοση μόλις 200 κομματιών.

Το «Classic Fusion Balloon Dog» και η αισθητική του

Η αισθητική του νέου ρολογιού «Classic Fusion Balloon Dog» παραπέμπει άμεσα στο ύφος του Jeff Koons, χωρίς ωστόσο να χάνει την ταυτότητα της Hublot. Το καμπυλωτό καντράν και η μεταλλική του λάμψη αποτελούν σαφείς αναφορές στα γλυπτά του καλλιτέχνη που απεικονίζουν μπαλόνια σε σχήμα σκύλου, τα οποία έχουν μεταμορφωθεί σε τεράστιες, γυαλιστερές μεταλλικές κατασκευές.

Ο ίδιος ο Jeff Koons έχει περιγράψει το συγκεκριμένο εγχείρημα ως μια προσπάθεια να επανεξεταστεί ριζικά η αρχιτεκτονική του μοντέλου «Classic Fusion». Αυτή η επανεξέταση πραγματοποιείται μέσα από την οπτική γλώσσα των φουσκωτών σχημάτων, δημιουργώντας ένα ρολόι που αποτελεί μια αυτόνομη εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα γλυπτά.

Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες του σχεδιασμού

Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στο «Classic Fusion Balloon Dog». Το στεφάνι του ρολογιού έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει αεροθάλαμο λάστιχου, προσδίδοντας μια μοναδική υφή και εμφάνιση. Ένα μικρό λαστιχένιο κουμπί, τοποθετημένο στις 9 η ώρα, μοιάζει με την ουρά ενός κουταβιού, ενισχύοντας την παιχνιδιάρικη διάθεση του έργου.

Επιπλέον, μια μικρογραφία του ίδιου του «Balloon Dog» λειτουργεί ως αντίβαρο στον δείκτη των δευτερολέπτων, προσθέτοντας ένα διακριτικό αλλά χαρακτηριστικό στοιχείο. Ακόμα και οι κεφαλές των βιδών έχουν στρογγυλεμένο σχήμα, το οποίο παραπέμπει άμεσα σε μπαλόνι, ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό που εμπνέεται από τα φουσκωτά αντικείμενα.

Η στρατηγική της Hublot στις συνεργασίες

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος της υψηλής ωρολογοποιίας έχει στραφεί με ενθουσιασμό προς ανεξάρτητους ωρολογοποιούς. Ονόματα όπως ο Rexhep Rexhepi, ο F.P. Journe ή ο Simon Brette έχουν γίνει ιδιαίτερα αγαπητοί σε συλλέκτες και οίκους δημοπρασιών. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δημιουργήματά τους μοιάζουν με προσωπικά, μοναδικά έργα τέχνης, φτιαγμένα σε ελάχιστες ποσότητες με το χέρι.

Η Hublot επιχειρεί να επιτύχει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, αλλά με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Αξιοποιεί τις διασυνδέσεις της με σπουδαία ονόματα της τέχνης, όπως ο Jeff Koons, για να δημιουργήσει ρολόγια που ξεπερνούν την απλή έμπνευση από ένα έργο τέχνης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρολόι που αποτελεί ουσιαστικά μια αυτόνομη εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα γλυπτά.

Η επιτυχία του έργου «Balloon Dog»

Η ιστορία του «Balloon Dog» του Jeff Koons είναι από μόνη της εντυπωσιακή και μαρτυρά την απήχηση του καλλιτέχνη. Στο απόγειο της φήμης του, μια πορτοκαλί εκδοχή του γλυπτού πουλήθηκε το 2013 από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s για το ποσό των 58,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το γεγονός κατέστησε τον Koons έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους εν ζωή καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Έκτοτε, ο Jeff Koons έχει βρει πολλούς ακόμα τρόπους να αξιοποιήσει εμπορικά τη φήμη του συγκεκριμένου δημιουργήματός του. Το μοτίβο του «Balloon Dog» έχει χρησιμοποιηθεί σε τσάντες σε συνεργασία με την H&M, σε μια ψηφιακή εκδοχή του γλυπτού σε επαυξημένη πραγματικότητα μέσω του Snapchat, σε μπουκάλια νερού της Evian, ακόμα και σε φωτιστικά και ηχεία εμπνευσμένα από το ίδιο μοτίβο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta