Πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους στην Ελλάδα: Τι δείχνει νέος χάρτης για την Ευρώπη

Ένας νέος χάρτης, ο οποίος οπτικοποιεί δεδομένα για τις χώρες της Ευρώπης, παρουσιάζει πόσο εύκολο είναι για κάποιον να δημιουργήσει νέες φιλίες. Η απεικόνιση αυτή προσφέρει μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία σχετικά με τις κοινωνικές δυναμικές που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της ηπείρου. Τα στοιχεία που αναλύονται στον χάρτη δείχνουν ξεκάθαρα τι ισχύει για την Ελλάδα, καθώς και για την υπόλοιπη Ευρώπη, όσον αφορά την προσβασιμότητα και την ευκολία στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων.

Η ευκολία εύρεσης φίλων στην Ευρώπη

Ο χάρτης, ο οποίος συγκεντρώνει και οπτικοποιεί δεδομένα για κάθε χώρα της Ευρώπης, στοχεύει να απαντήσει στο ερώτημα του πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς νέους φίλους στην ήπειρο. Τα ευρήματα που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση δεν αποκλίνουν από έναν «κλισέ» κανόνα που συχνά αναφέρεται σε σχέση με τις κοινωνικές συμπεριφορές των ευρωπαϊκών λαών.

Συγκεκριμένα, οι χώρες που βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου εμφανίζονται χρωματισμένες με πράσινο. Αυτός ο χρωματισμός αποτυπώνει την εκτίμηση ότι σε αυτές τις περιοχές «είναι πολύ εύκολο να κάνεις φίλους». Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του χάρτη προέρχονται από το Geo Mapped, το οποίο παρείχε τις πληροφορίες για την κατάταξη των χωρών.

Η Ελλάδα και οι μεσογειακές χώρες

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο χάρτης, κατατάσσεται στις χώρες όπου η εύρεση φίλων θεωρείται «πολύ εύκολη». Η χώρα μας εμφανίζεται χρωματισμένη με πράσινο, ένα χρώμα που σηματοδοτεί την ευκολία στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών σχέσεων και την ανοιχτή διάθεση των κατοίκων προς τους άλλους.

Αυτή η διαπίστωση δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα δεδομένα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον «κλισέ» κανόνα που θέλει τις χώρες της Μεσογείου να είναι πιο ανοιχτές και φιλόξενες. Πέρα από την Ελλάδα, στον ίδιο πράσινο χρωματισμό και στην κατηγορία του «πολύ εύκολου» συγκαταλέγονται επίσης η Ιταλία και η Πορτογαλία, ενισχύοντας την εικόνα των μεσογειακών λαών ως ιδιαίτερα κοινωνικών και προσιτών.

Οι σκανδιναβικές χώρες και η δυσκολία

Στο άλλο άκρο του φάσματος, ο χάρτης αναδεικνύει τις Σκανδιναβικές χώρες ως τις περιοχές όπου φέρεται ότι είναι «πάρα πολύ δύσκολο» να κάνει κανείς φίλους. Αυτή η διαπίστωση βασίζεται στα δεδομένα του Geo Mapped και αποτυπώνεται στον χάρτη με μωβ σήμανση.

Η μωβ απόχρωση υποδηλώνει ένα σημαντικό επίπεδο δυσκολίας στην προσπάθεια δημιουργίας νέων φιλικών δεσμών στις συγκεκριμένες χώρες. Η αντίθεση με τις μεσογειακές χώρες είναι έντονη, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές κοινωνικές προσεγγίσεις και πρακτικές που παρατηρούνται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Η περίπτωση της Κεντρικής Ευρώπης και της Ουκρανίας

Εκτός από τις μεσογειακές και τις σκανδιναβικές χώρες, ο χάρτης παρέχει πληροφορίες και για άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, φαίνεται να είναι «αρκετά δύσκολο» να κάνει κανείς φίλους. Αυτή η κατηγορία τοποθετεί τις εν λόγω χώρες σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο δυσκολίας, μεταξύ του «πολύ εύκολου» και του «πάρα πολύ δύσκολου».

Μια ιδιαίτερη περίπτωση που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι αυτή της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί είναι από τις λίγες χώρες που εμφανίζονται στον χάρτη με γαλάζιο χρώμα. Αυτός ο χρωματισμός υποδηλώνει μια ξεχωριστή κατάσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες που περιγράφονται, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα των κοινωνικών τους δυναμικών.

Το ιδιαίτερο παράδειγμα της Γαλλίας

Τέλος, ο χάρτης αναδεικνύει την περίπτωση της Γαλλίας ως ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα στον χάρτη που εμφανίζεται με «ριγέ» σήμανση. Αυτή η ειδική απεικόνιση υποδηλώνει ότι η κατάσταση στην εύρεση φίλων δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα.

Το «ριγέ» μοτίβο σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στην ανάπτυξη νέων φιλικών σχέσεων, ενώ σε άλλες περιοχές μπορεί να είναι λιγότερο. Αυτή η διαφορά εντός της ίδιας χώρας προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην ανάλυση της κοινωνικής ευκολίας εύρεσης φίλων στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Reader