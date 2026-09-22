Περιστατικό στην Πάτρα: Άνδρας σε αμόκ εισέβαλε σε ΙΧ και σπίτι, προκαλώντας φθορές

Ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Βασίλειο Πατρών, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε με τη βία σε αυτοκίνητο ενός ζευγαριού. Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο άνδρας ακολούθησε το ζευγάρι μέχρι το σπίτι του, όπου εισέβαλε και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη.

Η αρχή του επεισοδίου στον Άγιο Βασίλειο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, ευρισκόμενος σε έξαλλη κατάσταση, προσπάθησε να εισέλθει στο όχημα ενός ζευγαριού. Το ζευγάρι αρνήθηκε να βγει από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα ο δράστης να εισβάλει με τη βία στο εσωτερικό του οχήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση του άνδρα ήταν τέτοια που προκάλεσε άμεσα ανησυχία. Το ζευγάρι, αντιλαμβανόμενο την επικινδυνότητα της κατάστασης, κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να αναζητήσει καταφύγιο στο σπίτι του.

Εισβολή στην κατοικία και εκτεταμένες ζημιές

Η προσπάθεια του ζευγαριού να διαφύγει δεν απέτρεψε τον άνδρα σε αμόκ. Ακολούθησε τους δύο ανθρώπους μέχρι την κατοικία τους, η οποία βρίσκεται στην οδό Μικράς Ασίας. Εκεί, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι τους, κλιμακώνοντας περαιτέρω το επεισόδιο.

Μόλις βρέθηκε εντός της οικίας, ο άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να τον σταματήσει από την καταστροφή.

Τραυματισμός και διαφυγή του δράστη

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης και του γενικότερου επεισοδίου εντός της κατοικίας, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι. Ο τραυματισμός αυτός δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει την πράξη του για λίγο, πριν τελικά αποφασίσει να τραπεί σε φυγή από το σημείο.

Μετά τον τραυματισμό του και την φυγή του από την οικία, ο άνδρας εξαφανίστηκε από την περιοχή, αφήνοντας πίσω του τις υλικές ζημιές και το σοκαρισμένο ζευγάρι.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και εντοπισμός

Αμέσως μετά την αποχώρηση του δράστη, το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου Πατρών για τον εντοπισμό του νεαρού άνδρα.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν γρήγορα και λίγο αργότερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Η επιχείρηση εντοπισμού στέφθηκε με επιτυχία, φέρνοντας ένα τέλος στην περιπέτεια του δράστη.

Δεύτερη εισβολή σε όχημα πριν τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από τον εντοπισμό του από τις αρχές, ο άνδρας είχε προλάβει να εισβάλει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά, το όχημα ανήκε σε ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν επίσης στην περιοχή.

Η δεύτερη αυτή πράξη του δράστη έδειξε την επιμονή του στην κατάσταση αμόκ στην οποία βρισκόταν, λίγο πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να τον εντοπίσουν και να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Με πληροφορίες από: Reader