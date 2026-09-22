Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο EURO U21 του 2027. Είκοσι τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία της παρουσία στη διοργάνωση, με το σύνολο του Γιάννη Ταουσάνη να έχει μπροστά του τρεις δύσκολες αποστολές. Η ομάδα έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την επιστροφή της στην τελική φάση, βασιζόμενη σε παίκτες-κλειδιά που έχουν αναλάβει το βάρος αυτής της προσπάθειας.

Η μακρά αναμονή και ο στόχος του 2027

Η γαλανόλευκη Ελπίδων επιθυμεί να βάλει τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής, καθώς η τελευταία της συμμετοχή σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U21 ήταν το μακρινό 2002. Τότε, η Ελλάδα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρές ομάδες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Τσεχία, ολοκληρώνοντας την πορεία της στη φάση των ομίλων.

Από εκείνη την περίοδο και μετά, το όνομα της Ελλάδας απουσιάζει σταθερά από την τελική φάση του EURO U21. Η τωρινή ομάδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών, είναι αποφασισμένη να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να διεκδικήσει με όλες της τις δυνάμεις την πρόκριση για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το 2027.

Το κρίσιμο πρόγραμμα και η διεκδίκηση της πρόκρισης

Μετά την ήττα με 2-0 από τη Γερμανία, η Εθνική Ελπίδων έχει υποχωρήσει στη δεύτερη θέση του ομίλου της. Πλέον, καλείται να διαχειριστεί το βάρος της πρόκρισης, έχοντας μπροστά της ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 του 2027, θα πρέπει να πετύχει το απόλυτο, δηλαδή τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ώστε να τερματίσει ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων.

Οι επόμενες αναμετρήσεις είναι καθοριστικές για την πορεία της ομάδας. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00, τη Λετονία την 1η Οκτωβρίου επίσης στις 18:00, και τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτωβρίου στις 19:00. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν τις τελευταίες ευκαιρίες για την ομάδα να εκπληρώσει τον στόχο της πρόκρισης.

Οι βασικοί πυλώνες της αμυντικής γραμμής

Στο δύσκολο αυτό ταξίδι, υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που έχουν αναδειχθεί ως βασικά «γρανάζια» και «πυλώνες» της Εθνικής Ελπίδων, προσφέροντας ποιότητα, σταθερότητα και λύσεις. Ένας από αυτούς είναι ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Αλέξης Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος μετακόμισε το καλοκαίρι στη Γερμανία για λογαριασμό της Νυρεμβέργης, μετρά 14 συμμετοχές με το εθνόσημο, όντας βασικός στις περισσότερες από αυτές. Έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα μία φορά, στον αγώνα κόντρα στη Γεωργία.

Στην αμυντική σταθερότητα συμβάλλει και ο Χρήστος Αλεξίου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Αλεξίου βρίσκεται σταθερά στις βασικές επιλογές του προπονητή Γιάννη Ταουσάνη, έχοντας σκοράρει δύο γκολ σε συνολικά 10 παρουσίες του με τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων. Ένας ακόμη παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Νόα Άλεν. Ο 22χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στη Σικάγο Φάιρ και έχει ακουστεί για μεγάλα κλαμπ, έχει επιλέξει να αγωνιστεί με την Ελλάδα. Μετρά 8 συμμετοχές με τη γαλανόλευκη και συγκαταλέγεται στους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, ο οποίος βρίσκεται σε ανοδική πορεία με τον ΟΦΗ, είναι επίσης ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα, με 8 παρουσίες.

Σημαντικές λύσεις στη μεσαία γραμμή

Η Εθνική Ελπίδων διαθέτει επίσης σημαντικές λύσεις και στη μεσαία γραμμή, ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη του παιχνιδιού και την αναχαίτιση των αντιπάλων. Ένας από τους παίκτες που προσφέρουν αυτές τις λύσεις είναι ο Σωτήρης Κον.

Η παρουσία του Σωτήρη Κον στη μεσαία γραμμή είναι σημαντική για την ισορροπία της ομάδας και την ικανότητά της να δημιουργεί φάσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει την αμυντική λειτουργία. Η συμβολή του, όπως και των υπολοίπων παικτών που αναφέρονται, είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης, καθώς η ομάδα χρειάζεται συνοχή και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προσεχών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta