Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός East-West, πτώση στις τιμές πετρελαίου

Η ροή του σαουδαραβικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές εισέρχεται σε φάση σταδιακής αποκατάστασης, καθώς το Ριάντ προχώρησε στην επανεκκίνηση του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West). Η εξέλιξη αυτή, που επιτρέπει την επανέναρξη των εξαγωγών από το λιμάνι της Γιανμπού, οδήγησε σε άμεση αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι αγορές δέχτηκαν μια ανάσα μετά τις πρόσφατες αναταράξεις, με την είδηση της αποκατάστασης του εφοδιασμού να πυροδοτεί κύμα πωλήσεων.

Η επαναλειτουργία του αγωγού East-West

Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τη λειτουργία του αγωγού East-West, σύμφωνα με πληροφορίες από τρεις ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση αυτή αναμένεται να επιτρέψει την επανέναρξη των φορτώσεων εξαγωγής από το κομβικό λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως αργότερα την Τρίτη.

Ο συγκεκριμένος αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στις 13 Σεπτεμβρίου, μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή των φορτώσεων αργού πετρελαίου στο λιμάνου της Γιανμπού.

Άμεση αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές

Η είδηση για την αποκατάσταση του εφοδιασμού την Τρίτη είχε άμεση επίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Μεταδόθηκε ότι πυροδότησε κύμα πωλήσεων, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών.

Συγκεκριμένα, η τιμή των προθεσμιακών συμβολαίων του αργού τύπου Brent σημείωσε πτώση μεγαλύτερη των δύο δολαρίων ανά βαρέλι. Η τιμή υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο στρατηγικός ρόλος του αγωγού

Ο αγωγός East-West έχει στρατηγική σημασία για τη Σαουδική Αραβία, τον κορυφαίο εξαγωγέα πετρελαίου στον ΟΠΕΚ. Χρησιμοποιούνταν για την εκτροπή περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα προς τη Γιανμπού.

Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Η εκτροπή αυτή γινόταν μετά από διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες προκλήθηκαν στον απόηχο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σταδιακή επαναφορά της δυναμικότητας

Κατά την επανεκκίνησή του, ο αγωγός λειτουργούσε με χαμηλό ρυθμό άντλησης, όπως ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco επιδιώκει να επαναφέρει τον ρυθμό άντλησης στα τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ωστόσο, μία πηγή από τον τομέα της ασφάλειας επεσήμανε ότι η πλήρης επαναφορά της δυναμικότητας του αγωγού ενδέχεται να απαιτήσει εβδομάδες. Η Saudi Aramco δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Προγραμματισμός φορτώσεων και διεθνείς κινήσεις

Ο αγωγός αναμένεται να επαναλάβει τον εφοδιασμό σε αργό των διυλιστηρίων της Aramco που βρίσκονται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ένα φορτίο έχει ήδη προγραμματιστεί να φορτωθεί στη Γιανμπού αργότερα σήμερα, με προορισμό την Κίνα.

Παράλληλα, εμπορικές πηγές ανέφεραν ότι οι traders ετοιμάζονται για φορτώσεις σαουδαραβικού πετρελαίου. Μετακινούν δεξαμενόπλοια στο αιγυπτιακό λιμάνι Πορτ Σάιντ στη Μεσόγειο για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, καθώς και στο Σίντι Κερίρ.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki