Η πρεμιέρα του «First Dates» στο Star: Επιστρέφει απόψε με νέο κύκλο και το ραβασάκι

Το «First Dates», το τηλεοπτικό εστιατόριο των πρώτων ραντεβού, κάνει πρεμιέρα απόψε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις οθόνες του Star. Ο νέος κύκλος της εκπομπής, με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, έρχεται με ανανεωμένη διάθεση και μια νέα προσθήκη, το ραβασάκι που θα ανταλλάσσουν οι παίκτες. Το πρόγραμμα θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, προσφέροντας στους τηλεθεατές νέες ρομαντικές ιστορίες.

Το «First Dates» επιστρέφει με ανανεωμένη διάθεση

Το «First Dates», ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά εστιατόρια παγκοσμίως, επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του Star. Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες αγάπης που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού, η εκπομπή υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις.

Το εστιατόριο ανοίγει ξανά τις πόρτες του, φέρνοντας μαζί του ρομάντζο, χιούμορ, τρυφερές στιγμές και τη γνώριμη γλυκιά αμηχανία που χαρακτηρίζει τα πρώτα ραντεβού. Η εκπομπή διαβεβαιώνει ότι κάθε γνωριμία μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας ιστορίας αγάπης, καθώς σε ένα πρώτο ραντεβού τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η ομάδα της υποδέχονται τους εργένηδες

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ως maitre d'amour, βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι της παρουσίασης, έτοιμη να υποδεχθεί τους συμμετέχοντες. Μαζί με την αγαπημένη της ομάδα, καλωσορίζει για άλλη μία σεζόν εργένηδες και εργένισσες.

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, με την προσδοκία να ζήσουν ένα πρώτο ραντεβού που θα τους μείνει αξέχαστο. Το «First Dates» τονίζει πως ένα πρώτο «γεια» έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μια μεγάλη ιστορία αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας δεν έχει εποχή.

Το νέο στοιχείο: Το ραβασάκι των παικτών

Ο νέος κύκλος του «First Dates» έρχεται με μια ενδιαφέρουσα προσθήκη που αναμένεται να ενισχύσει το ρομαντικό στοιχείο της εκπομπής. Οι παίκτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ραβασάκια.

Αυτό το νέο στοιχείο προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων, επιτρέποντας ίσως πιο προσωπικές και τρυφερές εκφράσεις συναισθημάτων κατά τη διάρκεια ή μετά το ραντεβού. Η προσθήκη αυτή αναμένεται να κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ερωτεύσιμη και απρόβλεπτη.

Οι ημέρες και ώρες προβολής

Το «First Dates» με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί θα προβάλλεται στην οθόνη του Star δύο φορές την εβδομάδα. Οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τις ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Η ώρα έναρξης των επεισοδίων έχει οριστεί στις 21:00, προσφέροντας ένα ρομαντικό διάλειμμα στο βραδινό πρόγραμμα. Η πρεμιέρα, όπως αναφέρθηκε, είναι προγραμματισμένη για απόψε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Οι πρωταγωνιστές της πρεμιέρας: Όλγα και Γιώργος

Στην πρεμιέρα του «First Dates», την τιμητική της έχει η 22χρονη Όλγα, μια φοιτήτρια Νομικής με ιδιαίτερη αγάπη για τον χορό, τα τατουάζ και την τέχνη. Η Όλγα δηλώνει ότι δεν φοβάται τις ρομαντικές κινήσεις, αρκεί να μην είναι εκείνη που θα τις κάνει όλες.

Απέναντί της στο τραπέζι θα βρεθεί ο Γιώργος, ένα αγόρι που δηλώνει κυνηγός, αλλά κρύβει μια ρομαντική ψυχή. Η κουβέντα μεταξύ τους κυλάει όμορφα και εύκολα, με τα vibes να είναι θετικά και το ενδιαφέρον να φαίνεται αμοιβαίο. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού για το ζευγάρι.

Με πληροφορίες από: Reader