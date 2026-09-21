Ένας λογαριασμός στο Instagram τρολάρει τον Χάρι Στάιλς και την Ζόι Κράβιτζ, με τον κόσμο να πιστεύει πως ανήκει στον Τσάνινγκ Τέιτουμ

Μια νέα θεωρία έχει κατακλύσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις. Η εν λόγω θεωρία, η οποία έχει γίνει viral, φέρνει στο προσκήνιο τρία γνωστά ονόματα της διεθνούς showbiz: τον Χάρι Στάιλς, την Ζόι Κράβιτζ και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ. Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ φέρεται να διατηρεί έναν ψεύτικο λογαριασμό στην πλατφόρμα του Instagram, με συγκεκριμένο σκοπό.

Ο υποτιθέμενος αυτός λογαριασμός, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιείται για να τρολάρει την πρώην αρραβωνιαστικιά του ηθοποιού, Ζόι Κράβιτζ, καθώς και τον νυν σύντροφό της, Χάρι Στάιλς. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η θεωρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

Ο κόσμος δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για τις θεωρίες, οι οποίες συχνά γίνονται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο. Η τελευταία θεωρία που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες αφορά τους Χάρι Στάιλς, Ζόι Κράβιτζ και Τσάνινγκ Τέιτουμ, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Η φήμη που διαδίδεται υποστηρίζει ότι ο Τσάνινγκ Τέιτουμ έχει έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram.

Ο σκοπός αυτού του λογαριασμού, σύμφωνα με όσα γράφονται, είναι να τρολάρει την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Κράβιτζ, και τον σημερινό της σύντροφο, Χάρι Στάιλς. Η θεωρία αυτή έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι αναζητούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η αρχή αυτής της θεωρίας εντοπίζεται σε παρατηρήσεις που έγιναν από χρήστες του Instagram. Συγκεκριμένα, κάποιοι παρατήρησαν την ύπαρξη ενός λογαριασμού στην πλατφόρμα, ο οποίος φέρει την ονομασία «Nonya Bidness». Αυτός ο λογαριασμός, όπως διαπιστώθηκε, είχε αφήσει σχόλια που σχετίζονταν με διάφορες φήμες και άρθρα.

Τα σχόλια αυτά αφορούσαν την Ζόι Κράβιτζ και τον νέο αρραβωνιαστικό της, Χάρι Στάιλς, πυροδοτώντας έτσι τις πρώτες υποψίες. Η σύνδεση του λογαριασμού «Nonya Bidness» με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ προέκυψε από ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του, το οποίο έδωσε τροφή για περαιτέρω εικασίες σχετικά με την ταυτότητα του διαχειριστή του.

Ο λογαριασμός «Nonya Bidness» στο επίκεντρο

Ο λογαριασμός στο Instagram που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της viral θεωρίας ονομάζεται «Nonya Bidness». Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει μόνο έναν ακόλουθο. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, θα μπορούσε να θεωρηθεί ασυνήθιστο για έναν δημόσιο λογαριασμό.

Ωστόσο, αυτό που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι η ταυτότητα του μοναδικού αυτού ακόλουθου. Ο μοναδικός χρήστης που ακολουθεί τον λογαριασμό «Nonya Bidness» είναι ο ίδιος ο Τσάνινγκ Τέιτουμ. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν καθοριστική για να ξεκινήσει η θεωρία που τον συνδέει άμεσα με τη διαχείριση του ψεύτικου λογαριασμού και τις δραστηριότητές του.

Τα σχόλια που πυροδότησαν τις φήμες

Η δραστηριότητα του λογαριασμού «Nonya Bidness» στο Instagram ήταν αυτή που πυροδότησε τις φήμες και οδήγησε στην ανάπτυξη της θεωρίας. Ο λογαριασμός αυτός είχε αφήσει σχόλια σε διάφορες αναρτήσεις που σχετίζονταν με φήμες και άρθρα. Το περιεχόμενο των σχολίων αυτών επικεντρωνόταν γύρω από την προσωπική ζωή της Ζόι Κράβιτζ και του νέου της αρραβωνιαστικού, Χάρι Στάιλς.

Οι παρατηρήσεις των χρηστών σχετικά με αυτά τα σχόλια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ήταν ο μοναδικός ακόλουθος του «Nonya Bidness», ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι ο ηθοποιός βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό. Η φύση των σχολίων, που φέρεται να ήταν τρολαριστικά, συνέβαλε στην ταχεία διάδοση της θεωρίας στο διαδίκτυο.

Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας

Στο επίκεντρο αυτής της viral ιστορίας βρίσκονται τρεις προσωπικότητες του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος. Ο Χάρι Στάιλς, ο γνωστός τραγουδιστής και ηθοποιός, φέρεται να είναι ο νυν σύντροφος και νέος αρραβωνιαστικός της Ζόι Κράβιτζ. Η Ζόι Κράβιτζ, επίσης καταξιωμένη ηθοποιός, αποτελεί την πρώην αρραβωνιαστικιά του Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο δημοφιλής ηθοποιός, είναι το πρόσωπο γύρω από το οποίο περιστρέφεται η θεωρία του ψεύτικου λογαριασμού στο Instagram. Η σύνδεση αυτών των τριών προσώπων, μέσω των προσωπικών τους σχέσεων και της υποτιθέμενης δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει δημιουργήσει ένα θέμα που απασχολεί έντονα το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader