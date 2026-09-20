Η «αμλετική» απόφαση του Τραμπ για το Ιράν και η συνάντηση στον ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς καλείται να αποφασίσει για την επόμενη φάση της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Η επιλογή του περιλαμβάνει είτε την κλιμάκωση του πολέμου μέσω μιας νέας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης, είτε την αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας την Πέμπτη στο Axios, περιέγραψε με ιδιαίτερα ωμό και «αμλετικό» τρόπο το δίλημμα που έχει μπροστά του.

Το δίλημμα του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την εσωτερική του σύγκρουση σχετικά με το Ιράν. «Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους αφανίσω [σ.σ.: το ιρανικό καθεστώς] ή όχι; Είναι μια μεγάλη απόφαση. Με εμένα μπορούν να συμβούν τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η «αμλετική» εξομολόγηση υπογραμμίζει το βάρος της απόφασης που καλείται να λάβει.

Η κρίσιμη αυτή επιλογή θα καθορίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε μια νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση ή αν θα δοθεί μια ακόμη ευκαιρία σε μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν.

Σημαντική συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης που θα έχει την Τρίτη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και σε αυτήν θα συμμετάσχουν οι ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου: της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.

Αυτή η συνάντηση αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τα επόμενα βήματα στην αντιπαράθεση με το Ιράν. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο μια νέα διπλωματική προσπάθεια όσο και η εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέξει την επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση, θα απαιτηθεί η στήριξη των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο Axios ότι επιθυμεί πρώτα να ακούσει απευθείας τις απόψεις των συμμάχων του στην περιοχή κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον ΟΗΕ, πριν λάβει την τελική του απόφαση.

Προηγούμενες αποφάσεις και τρέχουσα στρατηγική

Στις αρχές Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποφύγει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά από ανησυχίες που εξέφρασαν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, οι οποίες φοβούνταν ότι το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει βομβαρδίζοντας πετρελαϊκές και φυσικού αερίου εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Έκτοτε, ακολούθησε μια πιο χαμηλών τόνων στρατηγική. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανεστάλησαν, ενώ ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία οικονομικών κυρώσεων. Παράλληλα, συνεχίστηκε ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επικεντρώθηκαν επίσης στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην αύξηση της ροής πετρελαίου προς την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Αδιέξοδο και μελλοντικά σενάρια

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η σύγκρουση έχει περιέλθει σε μια μη βιώσιμη κατάσταση, η οποία δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, υποδηλώνοντας ένα είδος αδιεξόδου.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως τότε, ο πρόεδρος θα μπορούσε να επιστρέψει σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Αυτό το σενάριο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr