Ο 27χρονος σύντροφος της 25χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στην Ηγουμενίτσα ομολόγησε τη δολοφονία της. Το αρχικό σενάριο που είχε παρουσιάσει ο ίδιος, περί άγριας επίθεσης από τρίτα πρόσωπα, κατέρρευσε πλήρως κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τις διωκτικές αρχές. Ο νεαρός άνδρας παραδέχθηκε την ενοχή του, δηλώνοντας πως προηγήθηκε έντονη λογομαχία με το θύμα.

Η ομολογία και οι πρώτοι ισχυρισμοί

Κατά την προφορική του ομολογία, ο 27χρονος φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά στις αρχές: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Με αυτή τη δήλωση, διέψευσε ολοκληρωτικά τους αρχικούς του ισχυρισμούς, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αγνώστων στην υπόθεση.

Η τραγική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν ο ίδιος ο δράστης επικοινώνησε με την Άμεση Δράση. Τότε, είχε δηλώσει ψευδώς ότι το ζευγάρι είχε πέσει θύμα βίαιης επίθεσης και πως η 25χρονη είχε χάσει τη ζωή της.

Τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, στον ποδηλατόδρομο της περιοχής, εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα νεκρή στο πρώτο κιόσκι. Έφερε θανάσιμο τραύμα στον λαιμό, το οποίο είχε προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε μικρή απόσταση από το θύμα, εντοπίστηκε και ο 27χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στην περιοχή του στήθους. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος από αστυνομικούς.

Αντιφάσεις και εντατικοποίηση της έρευνας

Στην πρώτη του αναφορά προς τους αστυνομικούς, ο 27χρονος είχε προσπαθήσει να τους πείσει ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από άγνωστα άτομα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αφήγημα άρχισε γρήγορα να παρουσιάζει σοβαρά κενά, καθώς οι αξιωματικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις που δεν ταυτίζονταν με τα ευρήματα που βρέθηκαν στον χώρο του εγκλήματος.

Η εξέτασή του εντατικοποιήθηκε και, τελικά, ο νεαρός ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό, με την φράση «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» να ανατρέπει κάθε προηγούμενη εκδοχή που είχε παρουσιάσει.

Η συνέχεια της αστυνομικής έρευνας

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας. Βασικός στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των κινήτρων που οδήγησαν στο έγκλημα και η εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η γυναικοκτονία.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία που θα ρίξουν φως στα λεπτά που προηγήθηκαν του μοιραίου καβγά. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όσο η προανάκριση προχωρά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr