Ιράν: «Έχουμε πληροφορίες για επικείμενη αμερικανική επίθεση – Η απάντησή μας θα είναι επώδυνη»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με το Ιράν να προειδοποιεί για εκτεταμένα αντίποινα σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες για επικείμενη επίθεση και διαμηνύει πως οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχους. Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Η προειδοποίηση του ιρανικού στρατιωτικού επιτελείου

Σύμφωνα με αναφορά του Reuters, το ιρανικό στρατιωτικό επιτελείο εξέδωσε μία σαφή προειδοποίηση. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη».

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει πως έχει στην κατοχή της πληροφορίες που υποδεικνύουν επικείμενη επίθεση από την αμερικανική πλευρά. Αυτή η δήλωση εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μήνυμα προς τις γειτονικές χώρες

Η ιρανική διοίκηση απευθύνθηκε επίσης ευθέως προς τις γειτονικές χώρες. Τους προειδοποίησε ότι, εάν συνεχίσουν να ακολουθούν μία «διπλή πολιτική» και ταχθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, θα θεωρηθούν συμμέτοχες σε αυτές τις ενέργειες.

Σε μία τέτοια περίπτωση, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα πρέπει να αναμένουν αυτοσυγκράτηση από τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ ως εχθρική πράξη.

Διπλωματικές κινήσεις και όροι για συνομιλίες

Παρά την κλιμάκωση της έντασης, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων και κινείται παράλληλα σε διπλωματικό επίπεδο. Το Ιράν, όπως ανέφερε ο Ρεζαΐ, διαβίβασε μέσω του Κατάρ στην αμερικανική πλευρά τους όρους του για την επανέναρξη των συνομιλιών και πλέον αναμένει την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Al Jazeera επιβεβαιώνει ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει μέσω Κατάρ συγκεκριμένους όρους για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Ο Ρεζαΐ επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στη φετφά του Αλί Χαμενεΐ κατά των πυρηνικών όπλων και ότι δεν έχει αλλάξει το πυρηνικό του δόγμα.

Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο

Στο ίδιο πλαίσιο των εξελίξεων, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι, μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό.

Αυτή η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στον Ορμούζ έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς ροές πετρελαίου και έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Εξελίξεις στην Υεμένη και ανησυχία στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή που το Ιράν εκδίδει τις προειδοποιήσεις του, οι Χούθι ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με στόχο την πρωτεύουσα.

Οι Χούθι υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου, αν και οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία στην Ουάσινγκτον, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να έχει εκδώσει νέα προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στη Μέση Ανατολή, λόγω του κινδύνου.

Με πληροφορίες από: Topontiki