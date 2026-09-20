Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Λασίθι, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και ήχησε το 112 σε πέντε περιοχές

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Χώνου στη Σητεία Λασιθίου, όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα από το μεσημέρι. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με την πυροσβεστική να έχει ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις της, ενώ ο Δήμος Σητείας συνδράμει με υδροφόρες. Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση και ετοιμότητα σε συνολικά έξι οικισμούς.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στον Χώνο Σητείας

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Χώνου, που βρίσκεται στη Σητεία του Λασιθίου. Από την αρχή της εκδήλωσής της, η φωτιά παρουσίασε δυσκολίες στην κατάσβεση και συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι φλόγες επεκτείνονται σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό. Η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς από το συντονιστικό κέντρο, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στο σχέδιο κατάσβεσης.

Ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής

Αντιμετωπίζοντας την ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς, η πυροσβεστική ενίσχυσε περαιτέρω τις δυνάμεις της, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά, επιχειρούν 78 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 26 οχήματα. Στο πεδίο της μάχης βρίσκονται επίσης τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, προερχόμενες από την 3η και τη 19η ΕΜΟΔΕ, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επιχειρήσεις διεξάγονται χωρίς την υποστήριξη εναέριων μέσων, γεγονός που καθιστά το έργο των επίγειων δυνάμεων ακόμα πιο δύσκολο. Ο Δήμος Σητείας παρέχει επίσης ουσιαστική βοήθεια, συνδράμοντας το Πυροσβεστικό Σώμα με την διάθεση υδροφόρων οχημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία νερού στα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Πρώτο μήνυμα 112 για προληπτική απομάκρυνση

Νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 16:43, εκδόθηκε ένα πρώτο μήνυμα από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα αυτό καλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι να απομακρυνθούν προληπτικά. Η κατεύθυνση που δόθηκε για την απομάκρυνση ήταν προς τον οικισμό Ζάκρο, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων μακριά από το επικίνδυνο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένης της έντασης και της εξάπλωσης της φωτιάς στην περιοχή. Οι αρχές παρακολουθούσαν στενά την κατάσταση και προέβησαν στην έκδοση του μηνύματος μόλις διαπιστώθηκε πιθανός κίνδυνος για τους κατοίκους.

Νέα ειδοποίηση από το 112 για ετοιμότητα

Αργότερα το βράδυ, στις 20:27, εκδόθηκε ένα δεύτερο και πιο εκτεταμένο μήνυμα από το 112. Αυτή τη φορά, το μήνυμα αφορούσε πέντε διαφορετικούς οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οι οικισμοί που έλαβαν την ειδοποίηση είναι οι Ζάρκος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

Η οδηγία προς τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών ήταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και δεν δόθηκε άμεση εντολή εκκένωσης, η κατάσταση παραμένει σοβαρή και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τους πολίτες, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki