Την πρώτη της καλημέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είπε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» επέστρεψε στις οθόνες των τηλεθεατών, με την παρουσιάστρια να εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, εκφράζοντας αγωνία και συγκίνηση για την πρεμιέρα. Η είσοδός της στο πλατό συνοδεύτηκε από ένα μικρό παραπάτημα, το οποίο ωστόσο δεν επηρέασε το κλίμα της έναρξης.

Η έναρξη της «Super Κατερίνας» και το παραπάτημα

Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους τηλεθεατές φορώντας ένα κοκτέιλ φόρεμα σε λευκό χρώμα, ενώ, όπως αναφέρθηκε, είχε πάντα πάνω της το όνομα της κόρης της. Η παρουσιάστρια ξεκίνησε τη νέα σεζόν με εμφανή αγωνία και συγκίνηση, στοιχεία που χαρακτήρισαν τα πρώτα δευτερόλεπτα της εκπομπής. Παρά τη χαρά της επιστροφής, ένα μικρό παραπάτημα σημάδεψε την είσοδό της στο πλατό.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να έχουμε καλή τηλεοπτική σεζόν», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της. Η ίδια τόνισε πως η αγωνία και η συγκίνησή της παραμένουν πάντα οι ίδιες, όσα χρόνια κι αν περάσουν, στα πρώτα δευτερόλεπτα της κάθε πρεμιέρας.

Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας για τη νέα σεζόν

Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της που για ακόμα μια χρονιά θα καλωσορίζει τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha, μαζί με την ομάδα της. Ευχήθηκε η επικαιρότητα να βοηθήσει, ώστε να κάνουν τα πρωινά των τηλεθεατών πιο όμορφα. «Ελπίζω τουλάχιστον να κάνουμε τα πρωινά σας να είναι πιο όμορφα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε ότι δεν της αρέσουν ιδιαίτερα οι πρεμιέρες και δεν θέλει να λέει πολλά λόγια σε αυτές. Εστίασε στην ουσία της παρουσίας της, δηλώνοντας πως παραμένει η ίδια, με κάποιες συγκεκριμένες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν.

Η Κατερίνα Καινούργιου για τις «φιάπες» και την ομάδα της

Μία από τις διαφορές που επισήμανε η παρουσιάστρια αφορούσε την ενδυματολογική της επιλογή. «Είμαι η ίδια. Δεν φοράω φιάπες μόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι φέτος ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Όλα τ’ άλλα ολόιδια», δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου. Αυτή η αλλαγή στα παπούτσια ήταν το μόνο στοιχείο που διαφοροποιήθηκε στην εμφάνισή της, σύμφωνα με τα λεγόμενά της.

Αναφορικά με την ομάδα της εκπομπής, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι είναι επίσης «ίδια», με κάποιες «μικρές αλλαγές», τις οποίες υποσχέθηκε να αποκαλύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στη συνέχεια, καλωσόρισε τους πρώτους συνεργάτες της, καλώντας τους στο πλατό. Αυτοί ήταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Δάφνη Μπόκοτα, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος.

Η πλήρης σύνθεση της εκπομπής και το περιστατικό στην κουζίνα

Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου για τη φετινή σεζόν βρίσκονται οι Στέφανος Κωνσταντινίδης, Φρόσω Κυριαζή, Χάρης Χρονόπουλος, Δάφνη Μπόκοτα, Έλενα Πολυκάρπου, Βάσια Μαυράκη και Πέτρος Συρίγος. Επιπλέον, ως ειδική συνεργάτιδα της εκπομπής συμμετέχει η Μαίρη Αυγερινοπούλου, συμπληρώνοντας την ομάδα που θα πλαισιώνει την παρουσιάστρια.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφθηκε την κουζίνα του Πέτρου Συρίγου. Εκεί, σχολίασε με χιούμορ: «Φέτος πρέπει να φάω και να πάρω κανένα κιλό». Λίγο πριν αναχωρήσει από την κουζίνα, η παρουσιάστρια παραπάτησε ξανά, ένα περιστατικό που σημειώθηκε καθώς αποχωρούσε από το συγκεκριμένο σημείο του πλατό.

Με πληροφορίες από: Reader